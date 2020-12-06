انتخابات عامة في رومانيا.. الإصلاح المالي والفساد يسيطران

يتوجه الناخبون في رومانيا إلى صناديق الاقتراع، الأحد، في انتخابات عامة يسيطر عليها فكرة استعادة سمعة البلاد بين المستثمرين.

ويبلغ عدد الناخبين المؤهلين للإدلاء بأصواتهم أكثر من 18 مليون ناخب لكن محللين يتوقعون أن تبلغ نسبة المشاركة نحو 40% بسبب خوف الناخبين من عدوى كورونا.



وتفتح لجان الاقتراع أبوابها في الساعة السابعة صباحا (0500 بتوقيت جرينتش) وتغلق في الساعة التاسعة مساء.

وتقدم الوسطيون، ذوو التوجهات الإصلاحية، بزعامة رئيس الوزراء لودوفيتش أوربان، بفارق ضئيل على الحزب الديمقراطي الاشتراكي المعارض.

وقال أوربان (57 عاما) الذي يتولى السلطة منذ عام على الرغم من سيطرة خصومه على البرلمان إنه سيلغي زيادة بنسبة 40% في المعاش التقاعدي أمر به الحزب الديمقراطي الاشتراكي اليساري.

وتعهد أوربان بوقف محاولات الحكومات التي قادها اليسار لتقويض استقلال المحاكم وسط مراجعة قضائية في مزاعم فساد وتبديد الأموال - وهي اتهامات ينفيها الحزب الديمقراطي الاشتراكي.

وكان اقتصاديون أكدوا أن هذه الزيادة قد تؤدي إلى ارتفاع العجز إلى 11% من الناتج المحلي الإجمالي ودفع رومانيا لتصنيف ائتماني غير مرغوب فيه.

وبدأ أوربان حملته الانتخابية بناء على تعهد بتقريب رومانيا من التيار الأوروبي الرئيسي بعد سنوات من الشعبوية المالية وعدم الاستقرار السياسي إلى جانب إهمال البنية التحتية المتهالكة والخدمات العامة.

واستعاد الحزب الديمقراطي الاشتراكي الدعم الشعبي في الأشهر الأخيرة بسبب قلق ناخبيه الأساسيين في الريف من التوجهات المالية المحافظة لأوربان وذلك في إطار سعي الحزب لإعادة انتخابه بعد عام واحد من تنحي الحكومة التي كان يرأسها في اقتراع لسحب الثقة.

وأثارت جائحة فيروس كورونا الغضب من قيود التباعد الاجتماعي التي ألحقت الضرر بآلاف من صغار المزارعين الذين يبيعون منتجاتهم في المدن المجاورة.