صراع العروش.. هل يحسم نجل خامنئي الخلافة لصالحه؟

قالت مصادر إيرانية مطلعة إن المرشد الإيراني علي خامنئي نقل جميع سلطاته إلى نجله مجتبى بعد تدهور حالته الصحية.

وبحسب مصادر إيرانية مطلعة فإن مجتبى خامنئي يبلغ من العمر 51 عاما، واضطر المرشد لهذه الخطوة في ظل تصاعد التوترات مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

الصحفي الإيراني محمد الأحوازي غرد عبر تويتر في هذا الصدد قائلا: "مصادر إيرانية تتحدث عن تدهور صحة خامنئي منذ يوم الجمعة"، مشيرا إلى أن "مقربين منه خائفون جدا على وضعه هذه المرة".

وتابع: المصادر أكدت "أن مهام وصلاحيات مكتب المرشد الإيراني انتقلت إلى نجله مجتبى خامنئي الذي يشرف على عدة دوائر أمنية واستخباراتية في طهران".



وكان من المقرر أن يلتقي الرئيس الإيراني حسن روحاني مع خامنئي يوم الجمعة، لكن الاجتماع ألغي بسبب تدهور الحالة الصحية للأخير، وفقاً لـ"الأحوازي".

ولم يتضح بعد ما إذا كان تدهور صحة خامنئي نتيجة لمعاناته من سرطان البروستاتا أو نتيجة مرض آخر.

وتنتشر شائعات منذ فترة طويلة بمعاناة خامنئي من سرطان البروستاتا، وخضوعه لعملية جراحية ناجحة في عام 2014، لكنه منذ ذلك الحين، ظلت مشاكله الصحية لغزا.





وتوقعت مصادر أوروبية عدة أن يخلف مجتبى والده على رأس النظام في إيران، حيث يشارك بالفعل في إدارة العديد من إدارات الأمن والاستخبارات الهامة في البلاد.

كانت صحيفة الجارديان البريطانية قد أطلقت على مجتبى في 2009 لقب "حارس المرشد الأعلى لإيران"، مشيرة إلى أن خامنئي يتطلع إلى تعيين ابنه خلفًا له.

وبحسب "ذا صن" فإن تقارير سابقة نشرت في يناير/كانون الثاني الماضي تحدثت عن معركة محتدمة تدور داخل أروقة النظام في إيران حول اختيار خليفة لخامنئي (81 عاما).

وتتزايد أهمية موقع المرشد الأعلى في إيران مع تحديده طبيعة المشهد في البلاد على مدى السنوات وربما العقود.

ولا تزال المنافسة تدور بين عدد من المرشحين أبرزهم هو مجتبى خامنئي (51 عاما)، الذي يتمتع بسلطات أمنية واسعة، والآخر هو إبراهيم رئيسي، رئيس السلطة القضائية الإيرانية الذي خسر الانتخابات الرئاسية عام 2017 أمام روحاني.