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"إهانة" المرأة التونسية.. عبير موسي تتوعد الغنوشي برد "مزلزل"

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نظم الآلاف من أنصار الحزب الدستوري الحر، الأحد، وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان التونسي للتنديد بتصريحات نائب إخواني ضد المرأة.

كان النائب الإخواني محمد العفاس، أدلى السبت الماضي، بتصريحات على هامش مناقشة الموازنة العامة للدولة التونسية في البرلمان، تضمنت إهانة للمرأة التونسية. 

وانتقد النائب محمد العفاس عن "ائتلاف الكرامة" المحسوب على حركة النهضة الإخوانية، المدافعين عن حقوق المرأة واصفا إيّاهم بـ"المتاجرين بقضايا المرأة".

حديث العفاس قابله عدد من النواب التونسيين، بالسخرية والاستنكار، فيما انسحب عدد من النواب من الجلسة احتجاجا على هذا الخطاب التحريضي الذي يضرب مكاسب الدولة التونسية .

ورغم انسحاب النواب واحتجاجهم واصل النائب المتشدد دعوته إلى إسقاط الدولة المدنية قائلا "ولتسقط ترهات العلمانية والبورقيبية" .

وندد أنصار الحزب الدستوري الحرّ بتصريحات العفاس ّ المتطرّفة، معتبرين أنها تحمل في طياتها"إهانة للمرأة التونسية وتراجعا عن مكتسبات الدولة الوطنية ومحاولات التراجع عن نصوص الأحوال الشخصية حول حقوق المرأة.

من جانبها دعت زعيمة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسي في تصريحات لـ" دوت الخليج الإخبارية" إلى إقالة وزيرة المرأة "لأنها لم تحرك ساكنا أمام إهانة النساء وضرب النموذج المجتمعي البورقيبي والدعوة إلى خرق القانون والدستور في ما يتعلق بحقوق المرأة".

وطالبت البرلمان بتقديم اعتذار رسمي للمرأة التونسية، داعية النيابة العمومية إلى التحرك وتطبيق إجراءات التلبس تمهيدا لمحاكمة النائب الإخواني محمد العفاس.

وأعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، اليوم الأحد، أن حزبها يعتزم تنظيم "تحرّك شعبي كبير سيكون له وقع كبير على البلاد".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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