نظم الآلاف من أنصار الحزب الدستوري الحر، الأحد، وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان التونسي للتنديد بتصريحات نائب إخواني ضد المرأة.
كان النائب الإخواني محمد العفاس، أدلى السبت الماضي، بتصريحات على هامش مناقشة الموازنة العامة للدولة التونسية في البرلمان، تضمنت إهانة للمرأة التونسية.
وانتقد النائب محمد العفاس عن "ائتلاف الكرامة" المحسوب على حركة النهضة الإخوانية، المدافعين عن حقوق المرأة واصفا إيّاهم بـ"المتاجرين بقضايا المرأة".
حديث العفاس قابله عدد من النواب التونسيين، بالسخرية والاستنكار، فيما انسحب عدد من النواب من الجلسة احتجاجا على هذا الخطاب التحريضي الذي يضرب مكاسب الدولة التونسية .
ورغم انسحاب النواب واحتجاجهم واصل النائب المتشدد دعوته إلى إسقاط الدولة المدنية قائلا "ولتسقط ترهات العلمانية والبورقيبية" .
وندد أنصار الحزب الدستوري الحرّ بتصريحات العفاس ّ المتطرّفة، معتبرين أنها تحمل في طياتها"إهانة للمرأة التونسية وتراجعا عن مكتسبات الدولة الوطنية ومحاولات التراجع عن نصوص الأحوال الشخصية حول حقوق المرأة.
من جانبها دعت زعيمة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسي في تصريحات لـ" دوت الخليج الإخبارية" إلى إقالة وزيرة المرأة "لأنها لم تحرك ساكنا أمام إهانة النساء وضرب النموذج المجتمعي البورقيبي والدعوة إلى خرق القانون والدستور في ما يتعلق بحقوق المرأة".
وطالبت البرلمان بتقديم اعتذار رسمي للمرأة التونسية، داعية النيابة العمومية إلى التحرك وتطبيق إجراءات التلبس تمهيدا لمحاكمة النائب الإخواني محمد العفاس.
وأعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، اليوم الأحد، أن حزبها يعتزم تنظيم "تحرّك شعبي كبير سيكون له وقع كبير على البلاد".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر "إهانة" المرأة التونسية.. عبير موسي تتوعد الغنوشي برد "مزلزل" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.