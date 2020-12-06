تمديد حظر التجول في تونس خشية كورونا

أعلنت وزارة الصحة التونسية، الأحد، تمديد حظر التجول من 7 ديسمبر/كانون الأول 2020 إلى 31 مارس/آذار 2021، للحد من انتشار فيروس كورونا.
وفرضت السلطات حظر التجوال منذ أكتوبر /تشرين الأول الماضي، بين الساعة 20,00 والخامسة صباحا بالتوقيت المحلي، طوال أيام الاسبوع، بالإضافة إلى حظر اجتماع أكثر من 30 شخصا في المناسبات الخاصة.
وأكدت السلطات التونسية مواصلة منع إقامة المعارض التجارية والمنتديات والمؤتمرات واعتماد توقيت العمل بالنسبة للمقاهي إلى الساعة السابعة مساء بتوقيت تونس.
كما شددت على ضرورة ارتداء الكمامة بجميع الأماكن والالتزام بمواصلة تطبيق الإجراءات الوقائية منها التباعد الجسدي، التهوئة، غسل الأيادي، ودعوة الولاة ( رؤساء المحافظات) إلى ضرورة الحرص على تنفيذ ومراقبة هذه تنفيذ تلك الإجراءات على المستوى المحلي.
وسجلت تونس في آخر إحصائيات رسمية لها إصابة نحو 103 آلاف حالة إصابة بالفيروس بينها 3526 حالة وفاة، منذ ظهور الفيروس لأول مرة في البلاد في شهر مارس/ آذار 2020.
وقد اتخذت تونس إجراء فتح الحدود مع الدول الأوروبية منذ شهر يونيو/حزيران الماضي، وفتح حدودها لدولة الجوار ليبيا منذ شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
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