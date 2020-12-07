سعر الريال السعودي في مصر اليوم الإثنين 7 ديسمبر 2020

استقر متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 7 ديسمبر 2020، وسط هدوء في التعاملات.

ووفقا لمسسح أجرته "دوت الخليج الإخبارية" على 19 بنكا عاملة في مصر، جاء المصرف العربي الدولي كأفضل بنك تبيع له الريال مقابل 4.1644 جنيه، بينما جاء بنك مصر كأفضل بنك تشتري منه الريال مقابل 4.186 جنيه.

وفي البنك المركزي المصري سجل سعر صرف الريال مقابل الجنيه المصري نحو 4.1634 جنيه للشراء، و4.1903 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر صرف الريال في الينك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) نحو 4.0731 جنيه للشراء، و4.186 جنيه للبيع، وهو نفس السعر في بنك مصر (حكومي).

وأعلن البنك المركزي المصري أمس الأحد، عن استقرار احتياطي البلاد من النقد الأجنبي في نوفمبر/تشرين الثاني عند 39.22 مليار دولار.

وبدأت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي مسيرة صعود منذ يونيو/حزيران، بعد أن تراجعت منذ مارس/ آذار حتى مايو/آيار من مستوى مرتفع عند 45 مليارا مع سحب مستثمرين سيولة من الأسواق الناشئة وإصابة قطاع السياحة بالشلل التام تقريبا جراء جائحة كورونا.

وخسر احتياطي النقد الأجنبي في مصر خلال 3 أشهر "مارس/ آذار، أبريل/ نيسان، ومايو/ أيار" نحو 9.4 مليار دولار، قبل أن يبدأ رحلة الصعود في يونيو/حزيران.

أسعار الدولار اليورو والإسترليني

وسجل متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي نحو 15.6172 جنيه للشراء، و15.7172 جنيه للبيع، بينما سجل اليورو نحو 18.9281 جنيه للشراء، و19.0556 جنيه للبيع، وسجل الإسترليني نحو 20.9942 جنيه للشراء، و21.1208 جنيه للبيع.

الدرهم والدينار

سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه نحو 4.2513 جنيه للشراء، و4.2794 جنيه للبيع، بينما سجل الدينار الكويتي نحو 51.3049 جنيه للشراء، و51.6504 جنيه للبيع.

