سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 7 ديسمبر 2020

استقر متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 7 ديسمبر 2020 في البنوك وشركات الصرافة، وسط هدوء التعاملات.

ووفقا لمسح أجرته "دوت الخليج الإخبارية" على 19 بنكا عاملة في مصر، سجل سعر الدولار مقابل الدولار 6 أسعار مختلفة.

وجاء أقل سعر للدولار عند مستوى 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، وبنك مصر (حكومي).

بينما جاء أعلى سعر للدولار في بنوك، قناة السويس، HSBC، المصرف المتحد، مصرف أبوظبي الإسلامي، الأهلي الكويتي، والبركة، وسجل نحو 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي المصري سجل متوسط سعر صرف الجنيه مقابل الدولار نحو 15.6172 جنيه للشراء، و15.7172 جنيه للبيع.

وأعلن البنك المركزي المصري أمس الأحد، عن استقرار احتياطي البلاد من النقد الأجنبي في نوفمبر/تشرين الثاني عند 39.22 مليار دولار.

وبدأت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي مسيرة صعود منذ يونيو/حزيران، بعد أن تراجعت منذ مارس/ آذار حتى مايو/آيار الماضيين من مستوى مرتفع عند 45 مليارا مع سحب مستثمرين سيولة من الأسواق الناشئة وإصابة قطاع السياحة بالشلل التام تقريبا جراء جائحة كورونا.

وخسر احتياطي النقد الأجنبي في مصر خلال 3 أشهر "مارس/ آذار، أبريل/ نيسان، ومايو/ أيار" نحو 9.4 مليار دولار، قبل أن يبدأ رحلة الصعود في يونيو/حزيران الماضي.

أسعار اليورو والإسترليني

وسجل متوسط سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي نحو 18.9281 جنيه للشراء، و19.0556 جنيه للبيع، بينما سجل الإسترليني نحو 20.9942 جنيه للشراء، و21.1208 جنيه للبيع.

الريال والدرهم والدينار

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري نحو 4.1634 جنيه للشراء، و4.1903 جنيه للبيع.

ووسجل الدرهم الإماراتي نحو 4.2513 جنيه للشراء، و4.2794 جنيه للبيع، بينما سجل الدينار الكويتي نحو 51.3049 جنيه للشراء، و51.6504 جنيه للبيع.