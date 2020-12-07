"دوت الخليج الإخبارية" تحاور رئيس البرلمان العربي..ملفات ساخنة وروشتة تحصين

من التحديات التي تواجهها المنطقة إلى التهديدات الإيرانية والتركية، مرورا بالأزمة اليمنية والإرهاب، وصولا إلى روشتة التحصين.

ملفات ساخنة طرحتها "دوت الخليج الإخبارية" على طاولة رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، في حوار مطول ستنشره في وقت لاحق، اليوم الإثنين.

حوارٌ انتقل فيه العسومي من محطة إلى أخرى في منطقة طافية على رمال تحركها أصابع الإرهاب وأذرع التخريب ومعاول الخراب، في ثلاثية شدد على أنها تحتاج لحائط صد عربي لمواجهتها.

محطات راهنة

ففي إيران توقفت "دوت الخليج الإخبارية" مع العسومي عند خطر مشروعها الذي وصفه بـ"التدميري"، مؤكدا أن التصدي لها وللدور التركي المزعزع للاستقرار من ضرورات الأمن القومي العربي.

وعند المرور على اليمن المختطف منذ سنوات من قبل المليشيات الحوثية الموالية لإيران، دعا رئيس البرلمان العربي الأمم المتحدة للتعامل مع هؤلاء الانقلابيين كمنظمة "إرهابية".

أما ليبيا المكتوبة بأطماع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونيران مليشياته، فرأى العسومي أن حوار الفرقاء في هذا البلد لن ينجح ولن تنتهي معاناتهم إلا بخروج أنقرة من أراضيهم.

ومستعرضا أبرز التحديات والأزمات التي تواجه المنطقة العربية، ودور البرلمان العربي في مساندة القضايا الراهنة، اعتبر أن المخاطر التي تهدد الأمن القومي العربي هي "التدخل الخارجي والتعدي على السيادة".

آفة الإرهاب كان لها نصيب من الحوار مع رئيس البرلمان العربي الذي شدد على أن خطر تنظيم الإخوان واضح جدا على المنطقة والعالم، رافضا الزج بالدين الاسلامي في أي سلوكيات خاطئة.