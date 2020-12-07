السيسي من فرنسا: مصر دفعت ثمنا باهظا بسبب الإرهاب

من العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، مرورا بقضايا إقليمية ذات اهتمام مشترك، وصولا إلى البحث عن آلية للتصدي للإرهاب، تعددت أجندة زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى فرنسا.
وهو ما تطرق له في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بالعاصمة باريس، اليوم الإثنين.
وفي المؤتمر، تحدث السيسي عن مباحثاته مع ماكرون، مشيرا إلى أنها أظهرت مدى التقارب الفكري بين البلدين.
وقال إنه بحث مع نظيره الفرنسي أوجه التعاون العسكري المشترك، وصياغة آلية دولية للتصدي للإرهاب.
وفيما أكد له ضرورة عدم ربط الإرهاب بأي دين واحترام الرموز الدينية، قال السيسي إن "مصر دفعت ثمنا باهظا في مواجهة الإرهاب والتطرف".
وعلى صعيد السياسات الاستفزازية لبعض الدول، لفت الرئيس المصري إلى توافقه مع فرنسا على ضرورة التصدي لهذه السياسيات التي تمارسها دول إقليمية مجاورة.
في الملف الليبي، أكد السيسي أن الحل السياسي الشامل في ليبيا هو الأمل الوحيد للأزمة هناك.
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