أسواق المال الإماراتية في المنطقة الخضراء وسط تداولات مليارية

حافظت أسواق المال الإماراتية على مسيرة صعودها في جلسة منتصف الأسبوع، وسط استمرار تدفق السيولة المليارية في قاعات التداول.

وتواصل الإغلاق الأخضر للمؤشرات العاملة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين، وذلك رغم عمليات جني الأرباح الطبيعية التي تعرضت لها في النصف الأول من تعاملاتها والتي نجحت في استيعابها قبل إغلاق الجلسة.

وحسب وكالة أنباء الإمارات، استمر تركز الجزء الأكبر من التداولات على بعض الأسهم القيادية في قطاعي العقار والبنوك، الأمر الذي ساهم في تواصل الإغلاق الأخضر للمؤشرات العاملة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين.

وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.18% مغلقا عند مستوى 5042 نقطة.

فيما أقفل المؤشر العام لسوق دبي المالي عند 2482 نقطة بزيادة نسبتها 0.03% مقارنة مع اليوم السابق.

وعلى مستوى حركة الأسهم فقد واصل سهم إعمار العقارية صعوده بالغا 3.47 درهم.

وفي قطاع البنوك ارتفع سهم بنك الإمارات دبي الوطني إلى 10.90 درهم، كما صعد سهم أرامكس إلى 4.12 درهم.

أما في سوق أبوظبي للأوراق المالية فقد نجح سهم بنك أبوظبي الأول باختراق حاجز 13 درهما مغلقا عند 13.04 درهم.

من جانبه ارتفع سهم الجرافات البحرية 5.90 درهم ورأس الخيمة العقارية 47 فلسا.

وبلغت قيمة الصفقات المتداولة في الأسواق نحو 1.05 مليار درهم وتجاوز عدد الأسهم المتداولة 500 مليون سهم نفذت من خلال 12.079 ألف صفقة.

وشهدت أسواق المال الإماراتية، أمس الأحد، نشاطا كبيرا باليوم الأول من تعاملاتها بعد انتهاء إجازة اليوم الوطني وقفزت المؤشرات العامة لمستويات جديدة.