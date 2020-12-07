مشروعات المدينة العالمية للخدمات الإنسانية المبتكرة تزيّن جيتكس 2020

زيّنت مشروعات المدينة العالمية للخدمات الإنسانية المبتكرة أسبوع جيتكس للتقنية 2020، المقام في مركز دبي التجاري العالمي.

ويعد بنك البيانات اللوجستية الإنسانية، من الحلول الإنسانية المبتكرة من قبل المدينة العالمية للخدمات الإنسانية الذي يوفر للمجتمع الإنساني قاعدة بيانات مشتركة حول مخزونات المساعدات الإنسانية والتدفقات في جميع المراكز الإنسانية عبر العالم، لتعزيز التأهب والاستجابة للطوارئ عالميا.

وأعرب جوسيبي سابا، المدير التنفيذي للمدينة العالمية للخدمات الإنسانية عن الفخر بالحلول المبتكرة التي تقدمها وتنفذها المدينة العالمية على أرض الواقع.

ونوه أن التقنيات طالما لعبت دورا فعالا في نجاح الأعمال الإنسانية خاصة في عام 2020 مع انتشار جائحة كوفيد -19 .

وأشار إلى ظهور حلول مبتكرة مثل بنك البيانات اللوجستية الإنسانية لتتبع مخزونات المساعدات، والفلاش ميديا ستوديو لزيادة الوعي بالعمليات الإنسانية، ومركز خط التجميع شبه الآلي لتجميع الأدوات الطبية والنظافة والمساعدات.

كما أشار إلى الحلول الجديدة المبتكرة، مثل مركز سلسلة التبريد لتخزين وإدارة الأدوية واللقاحات الذي يلعب دورًا حاسمًا في الإجراءات الحالية والمستقبلية.

وأضاف سابا أن المدينة العالمية للخدمات الإنسانية، تواصل مع مجتمعها، رحلتها من خلال الاستعداد لمواجهة أي تحديات جديدة، وخلق شراكات جديدة مع المبتكرين، بالإضافة إلى الشراكة مع الجهات الفاعلة في القطاع الخاص العاملة بمعايير عالية المستوى.

وتابع: مشاركة المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في هذا المعرض مع الجهات الحكومية الأخرى في دبي تتيح فرصة لعرض الدعم الحكومي في العمل الإنساني في جميع أنحاء العالم والاستمرار في التشجيع على العمل بروح إنسانية واحدة.

انطلقت، صباح اليوم الإثنين، فعاليات اليوم الثاني من معرض جيتكس 2020، في دورته الـ40 بمركز دبي التجاري العالمي.

وتستضيف فعاليات معرض جيتكس في دورته الـ40 بمركز دبي التجاري العالمي 1200 شركة من 60 دولة، وتستمر حتى 10 ديسمبر/كانون الأول الجاري، بمشاركة عمالقة صناعة التقنيات من حول العالم.

ويجمع "أسبوع جيتكس للتقنية" التقنيات الأكثر تأثيراً على المستوى العالمي، والمبتكرين العالميين في صناعة تقنية المعلومات والاتصالات، والقادة الحكوميين والمبدعين في المجال التقني وأصحاب الفكر التقدّمي.

