جيتكس 2020.. اتفاقية تعاون بين كليات التقنية الإماراتية و"هواوي"

وقعت كليات التقنية العليا الإماراتية اتفاقية تعاون مع عملاق التكنولوجيا الصيني "هواوي" لنقل المعارف التكنولوجية لطلابها.

وتهدف الاتفاقية إلى تطوير وتدريب طلبة كليات التقنية العليا الإماراتية، على مستوى التقنيات المتعلقة بتكنولوجيات المعلومات والاتصال عبر أكاديمية "هواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال" .

تم توقيع الاتفاقية على هامش فعاليات معرض ومؤتمر "جيتكس للتقنية 2020".

وقع الاتفاقية الدكتور عبداللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا، وجياوي ليو الرئيس التنفيذي لشركة هواوي في الإمارات بحضور ممثلين من الطرفين.

وتهدف الاتفاقية إلى دعم تبادل الخبرات والمعارف بين الجانبين على مستوى تكنولوجيا المعلومات والاتصال.

وتتولى هواوي من خلال خبرتها الرائدة كمزود عالمي في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال تزويد كليات التقنية ببرامج التدريب والشهادات المعتمدة من خلال أكاديمية "هواوي".

كما ستوفر خدمة التدريب للحصول على شهادة مدرب معتمد من الأكاديمية، بالإضافة الى اتاحة الفرصة لنقل المعارف التكنولوجية للطلبة عبر برامج تدريبية متخصصة.





وكذلك التعاون مع الكليات في تنظيم مؤتمرات وفعاليات مشتركة ذات العلاقة بتكنولوجيا الاتصال.

فيما توفر الكليات الفصول الدراسية والمرافق المطلوبة لدعم التعاون على مستوى التدريب والتطوير، وتوفير أعضاء الهيئة التدريسية المحترفين للتدريب ضمن أكاديمية هواوي.

كما توجه الكليات لإضافة كورس هواوي للمعلومات والشبكات "HAINA" ضمن المنهاج الدراسي للطلبة لتمكينهم من الحصول على شهادة عالمية معتمدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال من أكاديمية هواوي.

وسيتعاون الجانبان أيضا في التنسيق مع الجهات والقطاعات المحلية لتوفير فرص تدريبية متخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والشبكات للعاملين في هذا المجال، وكذلك دراسة الاحتياجات على مستوى مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصال والفرص التدريبية المتاحة.

وأكد الدكتور عبداللطيف الشامسي أهمية الاتفاقية التي تهدف إلى تعزيز التعاون على مستوى تكنولوجيا المعلومات والاتصال بين الكليات وشركة هواوي العالمية.

وتابع: وذلك بما يصب في صالح تطوير برنامج علوم الكمبيوتر والمعلومات وتوفير فرص وبرامج التدريب المتخصصة للطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية وفقاً للمستجدات في المهارات العالمية والاحتياجات المستقبلية.

من جانبه ذكر جياوي ليو أن "هواوي" ملتزمة بدعم تطوير القطاع التكنولوجي في دولة الإمارات بما يتماشى مع الرؤية الوطنية والاستراتيجية الرقمية للدولة، كما تسعى لدعم النمو الاقتصادي الاجتماعي المبني على الأهداف المستدامة طويلة الأمد.

وتابع: خلال العقد الماضي نجحت هواوي في المساهمة في سد فجوة الموهبة الرقمية من خلال استثمارها بشكل قوي في مبادرة بذور من أجل المستقبل، والتي تركز على جيل المستقبل في مجال تكنولوجيا المعلومات وتدعم تطوير المواهب المحلية لتحقيق الأهداف الطموحة لدولة الإمارات.