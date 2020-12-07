فرنسا توجه تهم الإرهاب إلى منفذ هجوم نيس

أعلنت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب في فرنسا، الإثنين، توجيه تهم الإرهاب إلى التونسي إبراهيم العويساوي، منفذ حادث الطعن في نيس.
وقام العويساوي، المتهم بالإرهاب بقتل رجل وامرأتين في حادث طعن في فرنسا نهاية أكتوبر/تشرين الأول، وتم القبض عليه وحبسه.
وكان عويساوي الذي أصيب خلال اعتقاله بعد الجرائم الثلاث في أكتوبر/تشرين الأول وتبين أنه مصاب بفيروس كورونا، نقل بداية نوفمبر/ تشرين الثاني إلى مستشفى في منطقة باريس.
وتحسن وضعه الصحي أخيرا ما أتاح استجوابه من جانب قاض متخصص في مكافحة الإرهاب وتوجيه الاتهام إليه.
وتم توقيف 11 شخصًا على ذمة التحقيق، علاوة على عويساوي، وإطلاق سراح عشرة منذ بدء التحقيق في هذا الهجوم الذي تجريه نيابة مكافحة الإرهاب حول "الاغتيالات المتعلقة بمؤسسة إرهابية".
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