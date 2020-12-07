لقاء الحريري وعون.. تحريك مشاورات تشكيل حكومة لبنان

بعد ثلاثة أسابيع من المقاطعة التقى رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري رئيس الجمهورية ميشال عون ما قد يحرّك المشاورات المتوقفة.

وعقب اللقاء اكتفى الحريري بقول " تشرّفت بلقاء الرئيس عون وتشاورت معه والأربعاء سأعود في مثل هذا الوقت وسيكون هناك لقاء نحدّد فيه الكثير من الأمور الأساسيّة"، رافضا الردّ على أسئلة الصحفيين.



ومن جهتها قالت مصادر مطلعة على اللقاء لـ "دوت الخليج الإخبارية" إن ايجابة الزيارة تكمن في إعادة تحريك المفاوضات الحكومية، مشيرة إلى أنه "لم يتحقّق أي جديد حول العقد العالقة حتى الساعة".

وكانت المشاورات قد توقفت إثر فرض العقوبات الأمريكية على رئيس التيار الوطني الحر، النائب جبران باسيل حيث أشارت معلومات إلى رفعه سقف المطالب في الحصص الوزارية.

كما تأتي تلك التطورات في وقت يتمسك فيه الحريري ببنود المبادرة الفرنسية. والتي ترتكز على تشكيل حكومة مصغرة من اختصاصيين غير حزبيين، في وقت تحاول الأحزاب بشكل مباشر أو غير مباشر فرض شروطها للحصول على أكبر عدد من الوزراء.

ووفق المعلومات فإن الزيارة الأخيرة التي أجراها الحريري قبل ثلاثة أسابيع إلى القصر الرئاسي قدّم لعون أسماء الوزراء المسيحيين تاركا له وضع اسمين فقط وهو ما لم يرضي الرئيس اللبناني.