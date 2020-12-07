جيتكس 2020.. خدمات جمارك دبي الذكية تعزز التجارة والسياحة والاستثمارات

تستعرض منصة جمارك دبي المشاركة في معرض جيتكس للتقنية، خدمات وأنظمة جمارك دبي الذكية ودورها في تعزيز التجارة والسياحة والاستثمارات.

وأكد سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، على أهمية خدمات جمارك دبي الذكية لتعزيز التجارة والسياحة واستقطاب الاستثمارات.

وحسب وكالة أنباء الإمارات، أشاد بن سليم خلال تفقده منصة جمارك المشاركة في معرض جيتكس للتقنية، بخدمات وأنظمة جمارك دبي الذكية ودورها الرئيسي في تعزيز التجارة والسياحة وترسيخ مركز دبي عاصمة المال والأعمال تحقيقاً لرؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وأكد خلال تفقد منصة جمارك، بحضور أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي وفريق القيادة بالدائرة، أن التقنيات المتطورة وتكامل الأنظمة في مؤسسة الموانئ والجمارك أسهم بشكل مباشر في دعم الأعمال خلال جائحة كورونا.

كما استقبلت منصة جمارك دبي اليوم أحمد بن لاحج مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك والوفد المرافق حيث استمع إلى شرح عن أبرز المشاريع المشاركة ودورها في تسهيل التجارة ودعم سلاسل الإمداد العالمية.

كما استمع إلى طرق جذب الاستثمارات الجديدة في التجارة الإلكترونية عبر تطوير منصة ذكية للتجارة الالكترونية باستخدام تقنية البلوك تشين تدعم احتياجات كافة الشركاء.

وانطلاقاً من رسالتها في حماية المجتمع وتعزيز التنمية المستدامة من خلال الالتزام والتسهيل والابتكار تستعرض جمارك دبي خلال مشاركتها في المعرض 8 أجهزة ومبادرة ذكية تهدف إلى الارتقاء بمنظومة التفتيش الجمركي.

وتتميز هذه الأجهزة والمبادرات، بتقنيات متطورة كالتصوير ثلاثي الأبعاد والربط الإلكتروني مع أنظمة جمارك دبي كنظام محرك المخاطر الذكي و"مرسال" بالإضافة إلى خصائص التحكم الآلي عن بُعد.





وأكد الدكتور عبد الله بوسناد المدير التنفيذي لقطاع التفتيش الجمركي في جمارك دبي أن الدائرة تولي تطوير قطاع التفتيش الجمركي، على أهمية مضاعفة لتحقيق التكامل على صعيد حماية المجتمع والاقتصاد من مخاطر المواد الممنوعة والمهربة والعمل في ذات الوقت على تسريع وتيرة تيسير حركة التجارة والسياحة تنفيذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة.

وأشار إلى أن الأجهزة والمبادرات المشاركة في جيتكس تعد الأحدث عالمياً بالإضافة إلى تفردها بمواصفات خاصة تمت إضافتها بناء على طلب من جمارك دبي.