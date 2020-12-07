جيتكس 2020.. شراكة بين "أبوظبي الرقمية" و"HPE" لتعزيز للخدمات

أعلنت هيئة أبوظبي الرقمية، الإثنين، عن توقيعها اتفاقية شراكة مع شركة "هيوليت باكارد إنتربرايز" (HPE)، لتعزيز الخدمات.

وتهدف الشراكة لتعزيز القيمة المضافة على الخدمات التي تقدمها الشركة للجهات الحكومية في أبوظبي.

وحسب وكالة أنباء الإمارات، يأتي توقيع الاتفاقية ضمن فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية، في إطار جهود الهيئة الرامية إلى قيادة المستقبل الرقمي لحكومة أبوظبي، ودعم توجهات الإمارة نحو التحول الرقمي.

وتنفذ الهيئة أهدافها من خلال تسخير التقنيات الحديثة، ووضع الاستراتيجيات والسياسات والمعايير وتطوير البنى التحتية الرقمية عبر الشراكة مع القطاع العام والخاص وبما يعزز فاعلية الأداء الحكومي.

وتهدف الشراكة إلى الاستفادة من التطبيقات والحلول التقنية التي تقدمها الشركة، وتعزيز القيمة المضافة على الخدمات التي تحصل عليها الجهات الحكومية من الشركة، فضلاً عن تعزيز الدعم الذي تقدمه الشركة، خاصة في مجال التدريب والتوعية والشهادات وغيرها بالنسبة لموظفي الجهات الحكومية في الإمارة.

وأكد المهندس محمد عبدالحميد العسكر، مدير عام هيئة أبوظبي الرقمية أهمية التعاون مع شركة "HPE"، والذي يتماشى بدوره مع رؤية الهيئة في قيادة المستقبل الرقمي لحكومة أبوظبي، وتعزيز التنسيق بين القطاعات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين بما يسهم في تشجيع الابتكار في مختلف مجالات الخدمات الحكومية.

وأضاف العسكر، أن هيئة أبوظبي الرقمية تحرص على تعزيز العلاقات بين القطاعين العام والخاص والارتقاء بها، والعمل مع الشركاء الاستراتيجيين مثل "HPE".

وتابع: حيث يساهم هذا التعاون في دعم جهود الهيئة في قيادة المستقبل الرقمي لإمارة أبوظبي عبر دعم الشركاء الحكوميين لتقديم الخدمات وبناء منظومات العمل، بُغية إثراء جودة الحياة وزيادة الفرص من أجل نمو الأعمال والأفراد.

ومن جانبه قال أحمد الخلافي مدير عام شركة هيوليت باكارد إنتربرايز في الإمارات إن شراكتنا مع هيئة أبوظبي الرقمية مستمرة في النمو ومن إنجاز إلى آخر.

وتابع: يسعدنا أن نكون جزءاً من رحلة أبوظبي نحو الرقمنة، من خلال مساهمتنا الفاعلة في تنمية المهارات والخبرات المحلية، بالإضافة إلى توفير أحدث الحلول التكنولوجية.

ونوه إلي أن هيئة أبوظبي الرقمية تتبنى مجموعة من أكثر مبادرات التحول الرقمي تطوراً، بهدف توفير خدمات عامة متقدمة لأبناء المجتمع، ونحن فخورون جداً بأن نكون معهم في هذه الخطوة الطموحة.