كورونا يداهم "رأس" الداخلية الإيطالية.. والوزيرة تنسحب

أصيبت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشيانا لامورجيزي، الإثنين، بفيروس كورونا المستجد، وذلك خلال فحوصات الكشف عن الفيروس.

وتسببت النتيجة الإيجابية في انسحاب الوزير من اجتماع لمجلس الوزراء الإيطالي، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإيطالية.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء أنه تم تعليق اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي إلى وقت لاحق.

ولم ترد وزارة الداخلية الإيطالية ومكتب كونتي على الفور على طلب تعليق على هذه الأنباء.

وأمس الأحد، أحصت إيطاليا أكثر من 60 ألف وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



وذكرت وزارة الصحة الإيطالية، أنه منذ بدء تفشي الوباء، سجلت البلاد، مليونا و728 ألفا و878 إصابة بينها 60 ألفا و78 وفاة.

ورغم كل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحد من العدوى ومعالجة المصابين، فإن متوسط الحصيلة اليومية للوفيات لا يقل عن 700.