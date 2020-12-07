ضربة للإرهابيين.. الإطاحة بـ"نائب والي العراق" في داعش

أعلن الناطق باسم الجيش العراقي اللواء يحيى رسول، الإثنين، القبض على قيادي خطير بتنظيم داعش يشغل ما يسمى بـ"نائب والي العراق"

وقال رسول في بيان، حصلت "دوت الخليج الإخبارية"، على نسخة منه، إن "قوة من المهام الخاصة لأبطال جهاز مُكافحة الإرهاب نفذت عمليةٍ نوعية في مُحافظة الأنبار أسفرت عن إلقاء القبض على قيادي إرهابي خطير يشغل منصب ما يُسمى بـ"نائب والي العراق" في عصابات داعـش الإرهابية بعد رصد مُكثف وجهد استخباري مُشترك عالي المُستوى".



وأضاف أن "جهاز مُكافحة الإرهاب المُتمثلة بقيادتي العمليات الخاصة شرعت بواجبات مهمة أسفرت عن إلقاء القبض على إرهابيين اثنين مُشتركين بمجزرة سبايكر في مُحافظة صلاح الدين".

وتابع رسول أن "جهاز مُكافحة الإرهاب نفذ واجبين في قضاء الفلوجة نتج عنهما إلقاء القبض على ثلاثة عناصر تنتمي للعصابات الإرهابية".

ونشطت هجمات تنظيم داعش مجدداً منذ مطلع العام الحالي مع ارتفاع تدريجي في حدة العمليات باتباع أساليب الضرب والفرار والمناورة على مقتربات المدن .

ورغم أن التنظيم خسر الأراضي التي سيطر عليها منذ 6 سنوات، غير أن أعداد مسلحيه تقترب من الـ10 آلاف عنصر في العراق، بحسب إحصائيات وتقارير أمنية.

وتشن السلطات الأمنية، عمليات ملاحقة لبقايا مسلحي التنظيم بين الحين والآخر، يتركز أغلبها في مناطق شمال وغرب العراق