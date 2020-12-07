جيتكس.. "أبوظبي الرقمية" و"بالو ألتو نتوركس" تتعاونان لتسريع التحول الرقمي

أعلنت هيئة أبوظبي الرقمية، الإثنين، عن توقيعها اتفاقية شراكة مع شركة "بالو ألتو نتوركس"، لتطوير حلول الأمن السيبراني.

تهدف الشراكة لتعزيز القيمة المضافة على الخدمات التي تقدمها شركة "بالو ألتو نتوركس"، الشركة الرائدة عالمياً في تطوير حلول الأمن السيبراني، للجهات الحكومية في أبوظبي.

جاء توقيع الاتفاقية ضمن فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية، وذلك في إطار جهود الهيئة الرامية إلى قيادة المستقبل الرقمي لحكومة أبوظبي، ودعم توجهات الإمارة نحو التحول الرقمي من خلال تسخير التقنيات الحديثة، ووضع الاستراتيجيات والسياسات والمعايير وتطوير البنى التحتية الرقمية عبر الشراكة مع القطاع العام والخاص وبما يعزز فاعلية الأداء الحكومي.

وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل الحصول على التطبيقات والحلول المتقدمة التي توفرها الشركة، للجهات الحكومية وتعزيز القيمة المضافة للخدمات المقدمة لهذه الجهات.

كما تهدف إلي دعم شركة "بالو ألتو نتوركس" لموظفي الجهات الحكومية في أبوظبي في العديد من المجالات، بما في ذلك التدريب وبناء القدرات وغيرها.

وأكد المهندس محمد عبد الحميد العسكر، مدير عام هيئة أبوظبي الرقمية، على أهمية التعاون مع شركة "بالو ألتو نتوركس" الذي يتماشى بدوره مع رؤية الهيئة في قيادة المستقبل الرقمي لحكومة أبوظبي، وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين بما يسهم في تشجيع الابتكار في مختلف مجالات الخدمات الحكومية.

وأضاف العسكر، أن هيئة أبوظبي الرقمية تحرص على تعزيز العلاقات بين القطاعين العام والخاص والارتقاء بها، والعمل مع الشركاء الاستراتيجيين مثل "بالو ألتو نتوركس".

وتابع: حيث يساهم هذا التعاون في دعم جهود الهيئة في قيادة المستقبل الرقمي لإمارة أبوظبي عبر دعم الشركاء الحكوميين لتقديم الخدمات وبناء منظومات العمل، بُغية إثراء جودة الحياة وزيادة الفرص من أجل نمو الأعمال والأفراد.

ومن جانبه قال نائب الرئيس الإقليمي للأسواق الناشئة في شركة بالو ألتو نتوركس "إركان إيدين" إنه مع التبني والتزايد الكبير لوتيرة التحول الرقمي في أغلب القطاعات، أصبح قطاع الأعمال بدون شك أكثر عرضة للخروقات والتهديدات السيبرانية، ما يتطلب اتخاذ وتطبيق إجراءات أمنية على مستوى أعلى.

وتابع: وبالنظر إلى تزايد أهمية التحول الرقمي باعتباره أولوية رئيسية، نفذت إمارة أبوظبي العديد من المبادرات الحكومية التي تسعى من خلالها إلى تعزيز فعالية الحكومة في المستقبل.

وأعرب عن تطلعاته بأن يسهم التعاون بين الشركة وهيئة أبوظبي الرقمية في إيجاد طرق مبتكرة وأكثر سهولة لتعزيز مسيرة التحول الرقمي في إمارة أبوظبي.