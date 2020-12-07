عجمان تدشن "الساعة الذكية" خلال معرض جيتكس 2020

دشنت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان تطبيق الساعة الذكية "MPDA " ليتمكن المتعامل من خلاله من إنجاز معاملته.

وواصلت ‏دائرة البلدية والتخطيط بعجمان تقديم خدماتها الذكية وتطبيقاتها المتنوعة للجمهور خلال مشاركتها تحت مظلة حكومة عجمان في معرض جيتكس التقني.

وحسب وكالة أنباء الإمارات، أكدت الدائرة على أهمية التكنولوجيا في تجاوز الأزمات واستمرارية الأعمال في ظل الظروف الإستثنائية.

وشهدت منصة حكومة عجمان خلال مشاركتها في اليوم الثاني للمعرض العديد من الفعاليات والتي اُستهلت بتدشين عبد الرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان لتطبيق الساعة الذكية "MPDA" حيث يعد التطبيق الأول من نوعه على مستوى حكومة عجمان ليتمكن المتعامل من خلاله من إنجاز معاملته.

وقال مدير عام دائرة البلدية إن الدائرة تسعى لإسعاد المتعاملين من خلال تدشين مجموعة من الخدمات النوعية ينعكس أثرها على كافة أفراد المجتمع في معرض جيتكس.

وأشار إلى أن تسلح الدوائر بالتكنولوجيا واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي مكنها من إدارة الأزمة في ظل جائحة كوفيد 19 بفعالية وإنتاجية كبيرة.

وشهدت منصة الدائرة اقبالاً لافتاً من الزوار الذين توافدوا للاطلاع على الخدمات الذكية بما يبرهن ثقة الجمهور بجهود الدائرة الساعية للوصول لكل فرد في المجتمع.