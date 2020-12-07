"تجربة متفردة".. رئيس نيجيريا الأسبق يشيد بخطوات السودان

أشاد أولوسيجون أوباسانجو، الرئيس النيجيري الأسبق، وأحد حكماء أفريقيا، الإثنين، بتجربة الانتقال السياسي في السودان، ووصفها بـ"المتفردة".

جاء ذلك خلال لقاء أوباسانجو ورئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك، في الخرطوم الإثنين.



وقال أوباسانجو إنه" اطلع خلال لقائه رئيس مجلس السيادة الانتقالي، على الأوضاع الراهنة في السودان".

ودعا الرئيس النيجيري الأسبق مكونات الفترة الانتقالية إلى التعاون والتكاتف من أجل العبور بالبلاد لبر الأمان، وذلك من خلال تعزيز الثقة فيما بينها.







وأوضح أنه " اطمأن خلال اللقاءات التي أجراها مع المسؤولين بأن السودان يسير في الطريق الصحيح نحو تحقيق السلام والاستقرار السياسي".

وأطلع رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، أوباسانجو على تجربة الانتقال السياسي في السودان نحو السلام الشامل والتحول الديمقراطي المُستدام في البلاد

وامتدح وزير الخارجية السوداني، المكلف جهود أوباسانجو في تقريب وجهات النظر بين مكونات الفترة الانتقالية لضمان الانتقال السلس عبر التعاون بين كافة أطراف المرحلة الانتقالية.