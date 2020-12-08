"الحرية والتغيير" تعلن موعد إعلان المجلس التشريعي السوداني

كشفت قوى الحرية والتغيير السودانية، مساء الإثنين، عن موعد إعلان المجلس التشريعي والحكومة الجديدة.

وقال إبراهيم الشيخ الناطق باسم المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، إنه في التاسع عشر من الشهر الجاري سيتم الإعلان عن المجلس التشريعي والحكومة الجديدة، وهو ذكرى الاحتفال بثورة ديسمبر.



وقال الشيخ لـ"دوت الخليج الإخبارية"، إن تحالف قوى الحرية والتغيير خاطب كل التنسيقيات بالولايات لرفع أسماء المرشحين للمجلس التشريعي خلال أسبوع.

ونشبت خلافات بين مجلسي السيادة والوزراء السودانيين بعد إعلان تشكيل مجلس شركاء الحكم الذي نصت عليه المادة ٨٠ في تعديل الوثيقة الدستورية.

وأوضح أن نسبة تحالف الحرية في المجلس تصل ٥٥% بـ١٦٥ مقعدا تشمل كل ولايات السودان، بينما ٧٥ مقعد مخصصة لأطراف العملية السلمية و٦٠ مقعدا يتم اختيارهم من خلال الحرية والتغيير والمكون العسكري.

وأشار الشيخ إلى أن اجتماع المجلس المركزي للقوى، ناقش الإثنين، كيفية تشكيل المجلس التشريعي الذي تأخر بسبب مفاوضات السلام.

وأكد أن الحكومة السودانية وقوى الحرية والتغيير، من أولوياتها الأساسية استكمال هياكل السلطة قبل نهاية العام الحالي.