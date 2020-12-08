سعر الدولار في السودان اليوم الثلاثاء 8 ديسمبر 2020

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني خلال التعاملات المبكرة للسوق الموازية (السوداء) في السودان اليوم الثلاثاء.

ووفق وسائل إعلام محلية، سجل متوسط سعر العملة الأمريكية في هذه السوق 260 جنيها، والسعر غالبا ما يتحدد وفق المناطق والكمية.

و انخفضت أسعار العملات العربية، والأجنبية، بالتزامن مع تراجع الدولار في السوق الموازية، فيما ارتفع اليورو والجنيه الإسترليني في البنك المركزي.

وفي بنك السودان المركزي والبنوك العاملة في السودان، تراوح سعر الدولار بين 55 جنيها للشراء، و 55.27 جنيه للبيع.

مستويات عجز هائلة



وسجلت الحكومة مستويات عجز هائلة في ميزانيتها نتيجة لدعم الوقود.

وأدى ذلك إلى انخفاض قيمة العملة أمام العملات الأخرى ليرتفع التضخم إلى 230% على أساس سنوي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بحسب مكتب الإحصاء الرسمي.

وبلغت الديون الخارجية على السودان 60 مليار دولار ويحتاج البلد الأفريقي بشكل ملح لمساعدة مالية لإعادة تنظيم اقتصاده.

وما زالت الديون الخارجية المرتفعة والمتأخرات المستحقة على السودان منذ فترة طويلة تحد من إمكانية حصوله على قروض خارجية بما في ذلك القروض من صندوق النقد الدولي.

ويقول اقتصاديون إن معدل التضخم في السودان أصبح من أعلى المعدلات في العالم، مما يهدد بحالة من التضخم الجامح ما لم يسيطر البلد على عجز الميزانية والمعروض النقدي.

سعر اليورو والإسترليني

وارتفع سعر اليورو في بنك السودان المركزي إلي 66.72 جنيه للشراء، و67.05 جنيه للبيع، مقابل 66.66 جنيه للشراء و 66.99 جنيه للبيع الإثنين.

وزاد سعر الجنيه الإسترليني في بنك السودان المركزي إلى 73.80 جنيه للشراء، و 74.17 جنيه للبيع، مقابل نحو 73.62 جنيه للشراء ونحو 73.99 جنيه للبيع أمس.



بينما استقر متوسط الجنيه الإسترليني في السوق الموازية (السوداء) ، عند 322 جنيها.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وفي البنك المركزي السوداني أيضا، استقر سعر صرف الريال السعودي عند نحو 14.66 جنيه للشراء، ونحو 14.73 جنيه للبيع.

واستمر سعر الدرهم الإماراتي عند نحو 14.97 جنيه للشراء، ونحو 15.04 جنيه للبيع.

بينما تراجع سعر الدينار الكويتي إلي نحو 179.56 جنيه للشراء، و نحو 180.46 جنيه للبيع، مقابل نحو 180.13 جنيه للشراء، و نحو 181.03 جنيه للبيع أمس.

وفي السوق السوداء، تراجع سعر الريال السعودي إلى 65 جنيها، مقابل 71 جنيها، وانخفض سعر الدرهم الإماراتي إلى 66 جنيها، مقابل 73 جنيها، فيما هبط الدينار الكويتي إلى 650 جنيها، مقابل 680 جنيها الإثنين.

ونفى رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، وجود أي نية لدى حكومة البلاد لتعويم سعر صرف الجنيه السوداني.

وأضاف أن السعر الجديد للجنيه السوداني سيتحدد بناء على التصدير والموازنة.