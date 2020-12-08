الجرام بـ10 آلاف دولار.. مصري يجني ثروة طائلة من "سموم العقارب"

تمكن شاب مصري من جني ثروة كبيرة عن طريق صيد العقارب في صحراء وشواطئ مصر واستخراج سمها لاستخدامه في أغراض علاجية.
وبحسب "رويترز"، فقد أصبح محمد حمدي بشتة وهو في سن 25 عاما مالكا لشركة "كايرو فينوم" للمستخلصات الحيوية والسموم وهو مشروع يضم 80 ألف عقرب في عدة مزارع في مختلف أنحاء مصر وعددا من الثعابين التي يبقي عليها أيضا من أجل استخلاص سمها.
وتستخدم الأشعة فوق البنفسجية في صيد العقارب التي يتم تعريضها لتيار كهربائي خفيف لتحفيز إفراز السم، ويمكن لجرام واحد من السم إنتاج ما بين 20 ألف جرعة و 50 ألف جرعة من مضادات السموم.
وقد يصل سعر جرام سم العقرب إلى 10 آلاف دولار ويصدره بشتة إلى أوروبا والولايات المتحدة حيث يستخدم لإنتاج مضادات السموم ويدخل في صناعة عدد من الأدوية الأخرى منها أدوية تعالج أمراضا مثل ارتفاع ضغط الدم.
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