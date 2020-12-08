أسهم اليابان تترقب التحفيز الأمريكي.. هبوط لليوم الثالث

واصلت الأسهم اليابانية التراجع لليوم الثالث، في ظل سيطرة مخاوف تزايد الإصابات بكورونا على الآمال المتعلقة بتوفر اللقاح المضاد للفيروس.

انخفضت الأسهم اليابانية للجلسة الثالثة على التوالي اليوم الثلاثاء، إذ نفد وقود ارتفاع استمر شهرا، فيما يترقب المستثمرون قرار المشرعين الأمريكيين بشأن حزمة جديدة للتخفيف من تداعيات جائحة كوفيد-19.

وخسر المؤشر نيكي 0.3% ليغلق عند 26467.08 نقطة. وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.11% إلى 1758.81 نقطة بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ 20 نوفمبر/ تشرين الثاني في وقت سابق من الجلسة.

وسيقوم الكونجرس الأمريكي بالتصويت هذا الأسبوع على مشروع قانون تمويل مؤقت لمدة أسبوع لإتاحة المزيد من الوقت للمشرعين للتوصل إلى اتفاق بشأن حزمة للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا وقانون إنفاق شامل لتجنب إغلاق الحكومة.

وقال رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا إن اليابان ستجمع حزمة تحفيز اقتصادي جديدة بقيمة 73.6 تريليون ين (708 مليارات دولار) لتسريع تعافي البلاد من التراجع الكبير الناجم عن فيروس كورونا.

وظلت المعنويات بصفة عامة متفائلة إذ يتوقع المستثمرون استمرار تعافي الاقتصاد العالمي، فيما يبدو أنه من المقرر توزيع لقاحات لكوفيد-19 قريبا وتحفيز الاستهلاك على مستوى العالم.

وقفز سهم إيواتاني لصناعة الهيدروجين 10.3% بعد أن ذكرت صحيفة نيكي الاقتصادية اليومية أن اليابان ستضع على الأرجح هدفا لتوسعة استخدام الهيدروجين إلى 10 ملايين طن بحلول 2030 للوفاء بهدفها فيما يخص الانبعاثات.

ووفقا لرويترز، ربحت الكثير من الأسهم المرتبطة بالتكنولوجيا، وارتفع سهم كينيس 2.1% بينما صعد سهم نينتندو 1.1% وزاد سهم موراتا للتصنيع 0.5%.

وجاء أداء أسهم شركات صناعة الأدوية دون بقية السوق، إذ خسر سهم داي-إيتشي سانكيو 3.2% وانخفض سهم أستيلاس فارما 2%.