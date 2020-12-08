سعر الدولار في لبنان اليوم الثلاثاء 8 ديسمبر 2020

ارتفع متوسط سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية خلال التعاملات المبكرة للسوق السوداء، اليوم الثلاثاء 8 ديسمبر 2020.

ووفق وسائل إعلام محلية، بلغ سعر الدولار 8150 ليرة للشراء، و8220 للبيع، مقابل 8120 ليرة للشراء، و8170 للبيع الإثنين.

ويتغير متوسط سعر الدولار مقابل الليرة، في السوق الموازية، حسب العرض والطلب، والمنطقة، بفوارق غالبا ما تصل إلى 100 ليرة.

ومع نفاد الدولارات ظهر نقص في السلع الأساسية ومن بينها الأدوية، كما يتزايد عدد من يسقطون بين براثن الفقر في لبنان.

انهيار مالي غير مسبوق

ويشهد لبنان منذ العام الماضي انهيارا ماليا غير مسبوق، وتعثرا في سداد ديونه الضخمة.

وانهارت العملة المحلية، وأصاب الشلل القطاع المصرفي وارتفع التضخم ارتفاعا حادا.

ومع نضوب تدفقات الدولار من الخارج، استخدم البنك المركزي الاحتياطات المتناقصة لتوفير النقد الأجنبي لتمويل الواردات الأساسية من الوقود والقمح والأدوية.

وتسود البلاد في الأشهر الأخيرة أجواء من القلق من نهاية وشيكة للدعم ومخاوف من زيادة الجوع في بلد أصبح نصف سكانه من الفقراء.

إنذار أخير

والخميس الماضي، وجهت فرنسا وعدة دول، ومنظمات دولية، إنذارا أخيرا للبنان، للمضي قدما في تشكيل حكومة ووضع برنامج إصلاح اقتصادي للحصول على المساعدات.

وطالب مانحون أجانب بإجراء تدقيق جنائي للبنك المركزي من بين إصلاحات رئيسية قبل مساعدة لبنان على الخروج من الأزمة التي تعود جذورها إلى عقود من الهدر والفساد.



البنوك

وحددت البنوك سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين.

الصرافة

وثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

وقال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، إن المركزي غير قادر على إبقاء دعم السلع الأساسية لأكثر من شهرين آخرين، وإن على الدولة أن تضع خطة في ظل تفاقم الأزمة المالية.

وقال البنك الدولي في تقرير المرصد الاقتصادي للبنان إن الفقر سيواصل التفاقم على الأرجح، ليصبح أكثر من نصف السكان فقراء بحلول 2021، فيما من المتوقع أن تبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 194% ارتفاعا من 171% في نهاية 2019.

