مارجريت كينان.. أول سيدة في العالم تحصل على لقاح فايزر

انطلقت في بريطانيا حملة للتلقيح ضد فيروس كورونا بتلقي سيدة مسنة جرعة من اللقاح الذي طورته شركتا فايزر وبيونتيك ضد "كوفيد-19".

ووفقا لوكالة "برس أسوسيشن" البريطانية وغيرها من وسائل الإعلام، تم حقن الجدة مارجريت كينان البالغة من العمر 90 عاما باللقاح داخل المستشفى الجامعي بمدينة كوفنتري بوسط إنجلترا.

وأصبحت مارجريت كينان، البالغة 90 عاماً، في مستشفى بكوفنتري وسط إنجلترا، أول سيدة في العالم تتلقى اللقاح الذي طوّره تحالف المختبرين الأمريكي والألماني بعد قرابة أسبوع من إعطاء السلطات البريطانية ضوءها الأخضر لتوزيعه في البلد الأكثر تضرراً في أوروبا مع قرابة 61500 وفاة.





وكانت بريطانيا وافقت في الثاني من ديسمبر/كانون الأول الجاري على استخدام اللقاح في أنحاء البلاد، ولا يزال اللقاح في انتظار الموافقة عليه في الاتحاد الأوروبي.

وتم توفير اللقاح في 50 مؤسسة طبية متخصصة، بسبب التحديات اللوجيستية المتمثلة في تخزينه في درجة حرارة 70 درجة مئوية تحت الصفر.

وبدأت دول أخرى، بينها روسيا والصين، بالفعل حملات تطعيم جماعية بلقاحات تم تطويرها محليا.



