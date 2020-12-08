أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 8 ديسمبر 2020

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية، الثلاثاء، متأثرة بصعود المعدن الثمين عالميا بفضل آمال في توصل مشرعين أمريكيين لاتفاق بشأن حزمة تحفيز مالي.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في أسواق المملكة نحو 224.37 ريال (59.83 دولار)، مقابل نحو 221.71 ريال (59.13 دولار) الإثنين.

أما سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر مبيعا في المملكة) فسجل نحو 196.33 ريال (52.35 دولار)، مقابل نحو 194.01 ريال (51.73 دولار).

أسعار الذهب الاقتصادي

وجاء سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية عند مستوى 168.28 ريال (44.87 دولار)، مقابل نحو 166.29 ريال (44.34 دولار) أمس.

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 130.88 ريال (34.90 دولار).

وتختلف أسعار الذهب في السعودية باختلاف المناطق والمواسم، ولا يزال المعدن الأصفر يعاني تباينا في الأسعار وسط ترقب لتوفير لقاح كورونا في الأسواق، وكذلك التفاؤل حول حزمة تحفيز أمريكية بـ1.4 تريليون دولار.

سعر الأوقية

وبلغ سعر الأوقية (الأونصة) في السعودية، نحو 6978.75 ريال (1861 دولارا)، مقابل نحو 6899.50 ريال (1839 دولارا)، الإثنين.

موازنة 2021

وتتحضر السعودية لإعلان موازنة 2021 خلال وقت لاحق من الشهر الجاري، وسط ترجيحات لمواقع إلكترونية سعودية، بإعلانها الأسبوع المقبل.

وتعتبر السعودية أكبر اقتصاد عربي، وصاحبة أكبر موازنة بين الدول العربية بإجمالي نفقات تتجاوز تريليون ريال سعودي (266.6 مليار دولار أمريكي) في 2019، وبدأت منذ 2016 تنفيذ رؤية 2030، الهادفة لخفض الاعتماد على النفط كمصدر دخل رئيسي.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، نشرت وزارة المالية السعودية ملامح مشروع موازنة 2021 ، وحصلت "دوت الخليج الإخبارية" على نسخة منها آنذاك، بإجمالي نفقات تتجاوز 990 مليار ريال (264 مليار دولار أمريكي).

الذهب يرتفع عالميا

ارتفعت أسعار الذهب لذروة أسبوعين اليوم الثلاثاء بفضل آمال في توصل مشرعين أمريكيين لاتفاق بشأن حزمة تحفيز مالي لتخفيف التبعات الاقتصادية لتنامي الإصابات بفيروس كورونا.

وصعد الذهب في السوق الفورية 0.3 بالمئة إلى 1869.06 دولار للأوقية (الاونصة) بحلول الساعة 0504 بتوقيت جرينتش، بعدما لامس في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى منذ 23 نوفمبر تشرين الثاني عند 1871.52 دولار.



وزاد الذهب في العقود الآجلة في الولايات المتحدة 0.4 بالمئة إلى 1873.50 دولار للأوقية.

ويُنظر للذهب كأداة تحوط في مواجهة التضخم الذي قد ينجم عن حزمة تحفيز كبيرة.