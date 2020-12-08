وزير الخارجية السعودي في السودان.. زيارة بأجندة حافلة

وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، إلى الخرطوم، اليوم، في زيارة تحمل أجندة حافلة.

والزيارة الرسمية التي تستغرق يوما واحدا، سيبحث خلالها وزير الخارجية السعودي مع المسؤولين السودانيين، ملفات عدة في مقدمتها مسار العلاقات الثنائية بين البلدين.

كما سيطّلع على تطورات الأوضاع في السودان، واتفاق السلام الذي جرى توقيعه مؤخرا بين الخرطوم والحركات المسلحة، في جوبا، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

وسيلتقي الأمير فيصل بن فرحان، كلا من الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة، وعبد الله حمدوك رئيس الحكومة.

وفي أكتوبر/تشرين الأول عام 2019، استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعودي، البرهان وحمدوك، في أول زيارة خارجية مشتركة لهما منذ تأسيس هياكل السلطة الانتقالية في السودان، بعد إطاحة الثورة بنظام البشير.





وقتها، أعرب البرهان عن اعتزاز السودان بمواقف السعودية معه، وحرصها على استقراره وأمنه.