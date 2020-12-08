حكم نهائي بإعدام الصحفي الإيراني المعارض "روح الله زم"

أيدت أعلى محكمة إيرانية، الثلاثاء، حكم الإعدام بحق الصحفي المعارض، روح الله زم، في اتهامات بالتجسس والعنف نفاها خلال جلسات المحاكمة.

وقال المتحدث باسم القضاء الإيراني، غلام حسين إسماعيلي، إن المحكمة العليا صادقت على حكم الإعدام بحق روح الله زم.



وتم القبض على روح الله زم، الذي كان يعيش في فرنسا، أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي أثناء سفره إلي العراق وتم تسليمه إلى إيران حيث يتهم من جانب طهران بالتجسس لحساب فرنسا وإسرائيل..



واتهم مسؤولون حكوميون إيرانيون الصحفي روح الله زم مؤسس موقع "آمد نيوز" الذي عرف بتسريب فضائح تمس النظام الحاكم بـ"التحريض على العنف" خلال احتجاجات يناير/ كانون الثاني 2019.

ورفض الصحفي الإيراني المعارض الاتهامات الموجهة له في جلسات المحاكمة، قائلاً إنه عمل كصحفي فقط.

وفي وقت سابق، وصفت منظمة "مراسلون بلا حدود" محاكمة روح الله زم بالظالمة وحذرت من إعدامه.



واعتقل روح الله زم لفترة قصيرة عقب احتجاجات شعبية عام 2009 إيران، قبل أن يغادرها كلاجئ سياسي لدى فرنسا منذ قرابة عقد حيث دشن من هناك منصته الإخبارية المعارضة.

واتهم معارضون إيرانيون والده محمد علي زم رجل الدين الإيراني المقيم في النجف العراقية بالتواطؤ مع جهاز استخبارات مليشيا الحرس الثوري في عملية اعتقاله وترحيله إلى إيران.