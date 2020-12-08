ويليام شكسبير يتلقى لقاح كورونا.. الثاني في العالم

أصبح ويليام شكسبير، وهو من سكان ووريكشير في بريطانيا، ثاني شخص في العالم يتلقى لقاح فايزر ضد مرض كوفيد-19 خارج التجارب السريرية.

وجرى حقن الرجل المسن (81 عاما) باللقاح، الثلاثاء، في مستشفى كوفنتري الجامعي، الذي يقع على بعد نحو 30 كيلومترا من مدينة ستراتفورد أبون إيفون، مسقط رأس الكاتب المسرحي والشاعر الإنجليزي الشهير ويليام شكسبير.









وألهم تطعيم شكسبير مستخدمي تويتر الذين مزحوا بتغريدات مثل "ترويض الإنفلونزا" على غرار اسم مسرحية الكاتب الإنجليزي (ترويض النَمِرة) و"سيّدا كورونا" على غرار اسم مسرحيته (سيّدا فيرونا)، وغيرها.

وانطلقت في بريطانيا، الثلاثاء، حملة للتلقيح ضد فيروس كورونا بتلقي سيدة مسنة جرعة من اللقاح الذي طورته شركتا فايزر وبيونتيك ضد "كوفيد-19".



