اقتصاد منطقة اليورو يسجل أعلى معدل نمو فصلي

أظهرت بيانات حديثة ارتفاع النمو في منطقة اليورو لمستوى قياسي، بينما أوضحت مؤشرات أخرى بعض التباين في مؤشرات اقتصادية لدول أوروبية.

قال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) اليوم الثلاثاء إن اقتصاد منطقة اليورو سجل أعلى معدل نمو فصلي في الصيف.

وتعافى اقتصاد منطقة اليورو من انكماش قياسي بسبب جائحة كوفيد-19 في ظل زيادة كبيرة في إنفاق المستهلكين والصادرات.



وذكر يوروستات أن الناتج المحلي الإجمالي في الكتلة التي تضم 19 دولة زاد 12.5% في الفترة من يوليو/ تموز إلى سبتمبر/ أيلول مقارنة بالربع الثاني وهي أكبر زيادة منذ بدء جمع البيانات في 1995.

ويمثل ذلك تعديلا طفيفا بالخفض من التقديرات في نوفمبر/ تشرين الثاني لنمو 12.6%. وعلى أساس سنوي، فإن الرقم يمثل انكماشا 4.3% مرتفعا قليلا من تقديرات سابقة بانخفاض 4.4%.

وأظهرت بيانات يوروستات أن الارتفاع في الصيف يرجع للاستهلاك المحلي والصادرات مع إعادة فتح المتاجر والمصانع عقب إجراءات العزل العام.

وارتفع إنفاق المستهلكين بنسبة 14% في الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني حين نزل بنسبة 12.4%. وزادت الصادرات 17.1% بعد انخفاض 18.9% في الفترة من أبريل/ نيسان إلى يونيو/ حزيران.

وذكرت يوروستات أن إنفاق الأسر ساهم بمقدار 7.3 نقطة مئوية في نمو منطقة اليورو والصادرات بواقع 7.6 نفطة. وساهم الإنفاق الحكومي بواقع 1.1 نقطة.

مبيعات التجزئة في بريطانيا

وفي بريطانيا، أظهرت بيانات قطاع التجزئة اليوم الثلاثاء تباطؤ نمو مبيعات التجزئة البريطانية في نوفمبر/تشرين الثاني بعد إغلاق المتاجر غير الأساسية ضمن إجراءات عزل عام في إنجلترا لمدة 4 أسابيع.

لكن المبيعات عبر الإنترنت كانت قادرة على سد معظم الفجوة أكثر مما كانت عليه في فترة إجراءات العزل العام الأولى في مارس/آذار.



وقال اتحاد شركات التجزئة البريطاني إن إجمالي نمو مبيعات التجزئة على أساس سنوي تباطأ إلى 0.9% في نوفمبر/تشرين الثاني من 4.9% في أكتوبر/ تشرين الأول، وهو أضعف نمو للإنفاق منذ انخفاض 5.9% في مايو/أيار.

وارتفع مقياس للمبيعات، يتضمن البيع بالتجزئة عبر الإنترنت والمتاجر التي ظلت مفتوحة، 7.7% مقارنة بالعام السابق، وهو أكبر مكسب منذ يونيو/حزيران.

وقالت هيلين ديكنسون المديرة التنفيذية للاتحاد "تمكنت بعض متاجر التجزئة من تعويض نسبة من فاقد المبيعات من خلال زيادة المبيعات عبر الإنترنت أو الشراء والاستلام من المتاجر، مما ضمن استمرار قدرتهم على خدمة عملائهم".

وانكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة قياسية بلغت 20% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو/ حزيران، والتي غطت معظم فترة إجراءات العزل العام الأولى، لكن بنك إنجلترا‭‭ ‬‬المركزي يتوقع انخفاضا أقل بكثير بنسبة اثنين بالمئة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2020 نتيجة لإجراءات العزل العام الأحدث.

معنويات المستثمرين الألمان

وفي ألمانيا، أظهر مسح اليوم أن معنويات المستثمرين الألمان ارتفعت في ديسمبر/كانون الأول بفضل توقعات بأن اللقاحات ضد فيروس كورونا ستعزز آفاق الاقتصاد.



وقال معهد زد.إي.دبليو للأبحاث الاقتصادية إن مسحه لمعنويات المستثمرين الاقتصادية ارتفع إلى 55.0 نقطة من 39.0 نقطة في الشهر السابق، متجاوزا 45.5 نقطة في استطلاع أجرته رويترز.

وقال أخيم فامباخ رئيس المعهد في بيان "الإعلان عن التراخيص الوشيكة للقاح يجعل خبراء سوق المال أكثر ثقة بشأن المستقبل".

وانخفض مؤشر منفصل يقيس تقييم المستثمرين للأوضاع الحالية للاقتصاد إلى -66.5 نقطة من -64.3 نقطة في الشهر السابق. وكان المحللون يتوقعون قراءة عند -66.0 نقطة.