"سب الرئيس".. قضاء أردوغان يحبس طبيبا ألمانيا 17 شهرا

واصلت سلطات رجب أردوغان القضائية قمعها للأتراك بإصدار حكم، الثلاثاء، بالحبس لأكثر من عام لطبيب ألماني بتهمة "إهانة الرئيس".

وبحسب موقع "أحوال تركية" المعارض، فإن الطبيب الألماني وصل لمدينة أنطاليا (جنوب) 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لقضاء إجازته بها.

لكن مشادة وقعت بين الطبيب والمسؤولين في مطار أنطاليا التركي دفعته لـ"سب" الرئيس رجب طيب أردوغان.

وعقب ذلك تم اعتقال المواطن الألماني ويدعى كريستيان ب (63 عامًا)، ليتضح فيما بعد أنه طبيب أسنان.





واليوم أصدرت الدائرة الـ12 من محكمة أنطاليا الابتدائية حكمًا بحق كريستيان بالسجن لـ16 شهرًا و20 يومًا بذريعة "إهانة رئيس الدولة والأتراك".



المحكمة التركية بررت حكمها ضد الطبيب بقولها إنها قررت حبس المتهم 11 شهرًا و20 يومًا بتهمة "إهانة الرئيس"، و5 أشهر بتهمة "التحريض العلني على الكراهية والعداوة".

وكانت وزارة العدل في تركيا قد أصدرت تقريرا يرصد القضايا التي حركتها السلطات بتهمة إهانة الرئيس خلال 2017.

وكشف التقرير عن أن 6 آلاف و33 قضية رفعت بتهمة إهانة أردوغان، ونفذت الأحكام الصادرة فيها بحق ألفين و99 متهما.

وتجاوزت أعداد قضايا إهانة أردوغان في 2018 نحو 5 آلاف قضية، مقابل 4 آلاف و187 قضية في عام 2016.

وارتفع عدد التحقيقات بتهمة إهانة أردوغان في عام 2018 إلى 26 ألفا و115 بزيادة على عام 2017 الذي كان يبلغ فيه الرقم 20 ألفا و539 تحقيقا.

والعام الماضي، تمت محاكمة 5 آلاف و223 شخصا من بينهم 168 طفلا خلال عام واحد.

ويمكن لتغريدة تنتقد أداء الرئيس وحكومته، أن تتسب في محاكمة من غرد بها بتهمة إهانة الرئيس، حيث تخضع وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا لرقابة مشددة تزداد يوميا بعد يوم.