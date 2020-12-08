المعارضة التركية: نظام أردوغان "كاذب" وأفقدنا ديمقراطيتنا

واصلت المعارضة التركية هجومها على نظام الرئيس رجب طيب أردوغان بسبب تردي الأوضاع بالبلاد على الصعيدين الاقتصادي والديمقراطي.

وانتقد زعيم المعارضة، كمال قليجدار أوغلو، النظام الحاكم، مشددًا على أن تركيا فقدت الأسس الديمقراطية بعد تطبيق النظام الرئاسي قبل أكثر من عامين.

وبحسب صحيفة "سوزجو" المعارضة، الثلاثاء، شدد قليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، على أنهم سيجلبون الديمقراطية للبلاد مع أول استحقاق انتخابي.



وتعهد بـ"العمل من أجل التخلص من نظام الرجل الواحد، وإعادة الديمقراطية، والنظام البرلماني المعزز الذي بموجبه ستعمل الديمقراطية بشكلها المطلوب".

حكومة كاذبة

في سياق آخر، انتقد قليجدار أوغلو إجراءات الحكومة المتخذة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خاصة "البيانات الكاذبة التي تعلن عنها الحكومة حول انتشار الفيروس".

وتساءل: "من المتسبب في كثرة عدد المرضى أمام الأطباء؟ من الذي لم يتخذ أي إجراء؟ من الذي قال للأتراك معلومات ناقصة عن انتشار الفيروس؟".

وتابع: "الدولة المحترمة لا تكذب قطعًا على مواطنيها. إنكم لم تظهروا الأرقام الحقيقية. لا سيما أن اتحاد الأطباء أكد أن عدد وفيات كورونا أكثر بكثير مما يتم الإعلان عنه".

وأضاف: "في النهاية يتضح أن اتحاد الأطباء هم من يقولون الحقيقة.. كيف أوصلتم تركيا إلى هذا الوضع؟".

ووجه سؤالا لأردوغان: "لماذا لم تتخذ المؤسسات السياسية أي إجراءات وقائية، وكنتم تنظمون المؤتمرات والاجتماعات في أرجاء تركيا؟! بأي حق ولأي سبب جمعت المواطنين؟ وكيف جعلتم بلدنا يحتل المركز الأول في انتشار الفيروس بأوروبا؟".

واستطرد قائلا: "أجيبونا. أنا في غاية الحزن لأنكم لا تريدون رؤية الحقيقة، إننا نحتل المركز الرابع على مستوى العالم في عدم إدارة الفيروس جيدًا".

وواصل قليجدار أوغلو مهاجمة أردوغان: "لا تنسب نجاح الأطباء لنفسك. جميع المتخصصين في الرعاية الصحية هم موظفون مدنيون. كل ما علينا فعله هو أن نحيي المهنيين الصحيين. لم تقدموا لهم حتى مكافأة شهرية. وهم يعملون ليل نهار".

والإثنين أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة أن عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغ 32 ألفًا و137 حالة خلال 24 ساعة، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 545 ألفًا و711 إصابة.

كما كشف الوزير عن أن عدد المتوفين بسبب فيروس خلال الفترة نفسها بلغ 203 أشخاص لأول مرة منذ تفشي الفيروس بالبلاد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 15 ألفا و103 وفيات بين الأتراك.

ظلام التسعينيات

بدوره أكد علي باباجان، رئيس حزب "الديمقراطية والتقدم" المعارض، أن النظام الحاكم "أعاد الأمة التركية إلى ظلام التسعينات"، مشيرًا إلى أنه "قضى على كافة الإصلاحات التي تمت من قبل".

ومضى في حديثه: "عندما كنتُ أنا وأصدقائي في الحكومة، حققنا تحسينات مهمة في الحقوق الديمقراطية".

وقال: "وحينما ننظر إلى المرحلة التي وصلنا إليها اليوم، نرى أننا عدنا إلى الخلف، ولم يصبح هناك مكان لتلك التعديلات والتطويرات التي قمنا بها في السابق. لقد أعادونا إلى ظلام التسعينات".

وتعهد باباجان بالعمل على خلق بيئة حرة، حيث يمكن لجميع الأتراك أن يمارسوا معتقداتهم دون خوف.