أسعار الذهب في مصر اليوم.. صعود عيار 21 وخبير ينصح بالشراء

صعدت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات مساء الثلاثاء 8 ديسمبر 2020، بالتزامن مع صعود المعدن النفيس عالميا لقمة أسبوعين.

وتزداد أهمية الذهب كملاذ آمن في وقت المخاطر، وهو ما يرفع أسعار المعدن النفيس بسبب الإقبال الشديد على الشراء.

وفي مصر ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 ، إلى نحو 929.25 جنيه، في تعاملات مساء الثلاثاء، مقابل نحو 925.75 جنيه فى التعاملات الصباحية، حسب منصة " أى صاغة" للمجوهرات.



فيما صعد عيار 21 (الأكثر تداولا في مصر) إلى نحو 813 جنيه، مقابل نحو 810 جنيهات في تعاملات الصباح، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 696.75 جنيه.

اما سعر الجنيه الذهب في مصر (8 جرامات من عيار 21) فسجل في التعاملات المسائية اليوم نحو 6504 جنيها، مقابل نحو 6480 جنيها في الصباح، بزيادة مقدارها 24 جنيها.

ونصح وصفى أمين واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة، بشراء الذهب في الفترة الحالية، قبل أن يرتفع مع احتفالات رأس السنة الميلادية.

قمة أسبوعين

وعالميا، صعد الذهب لقمة أسبوعين، في تعاملات الثلاثاء بفضل آمال في توصل مشرعين أمريكيين لاتفاق بشأن حزمة تحفيز مالي لتخفيف التبعات الاقتصادية لتنامي الإصابات بفيروس كورونا.

وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.3% إلى 1869.06 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:04 بتوقيت جرينتش، بعدما لامس في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى منذ 23 نوفمبر/تشرين الثاني عند 1871.52 دولار.

وزاد الذهب في العقود الآجلة في الولايات المتحدة 0.4% إلى 1873.50 دولار للأوقية.

وقال كايل رودا المحلل في آي.جي ماركتس "تضع الأسواق في الحسبان إبرام صفقة ما.. يتوقف الأمر على حجم الحزمة وتوقيت التنفيذ وكيف سيؤثر ذلك على توقعات التضخم مستقبلا".

لكن رودا حذر من أن ارتفاع الدولار من جديد بسبب تعثر محادثات التحفيز أو الضبابية المحيطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يشكل خطرا على أسعار الذهب.

وأبرز فرض إجراءات عزل أكثر صرامة لكبح الإصابات المتزايدة الحاجة لمزيد من التحفيز، وأعلنت كاليفورنيا قيودا جديدة أمس في حين تدرس نيويورك حظر تناول الطعام داخل المطاعم.

