صدمه "تفشي كورونا" تصيب الأسهم الأمريكية

انخفضت الأسهم الأمريكية في بداية تداولات الثلاثاء، بعد تصاعد حالات الإصابة بفيروس كورونا التي تهدد بتقويض التعافي الاقتصادي.
ويراقب المستثمرون التقدم في المفاوضات الجارية بشأن حزمة مساعدات جديدة في الولايات المتحدة مرتبطة بكوفيد-19.
وحسب رويترز، هبط المؤشر داو جونز الصناعي 71.84 نقطة، بما يعادل 0.24%، إلى 29997.95 نقطة.
وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 على انخفاض 8.91 نقطة، أو 0.24%، إلى 3683.05 نقطة.
ونزل المؤشر ناسداك المجمع 16.77 نقطة، أو 0.13%، إلى 12503.17 نقطة.
وقال كايل رودا المحلل في آي.جي ماركتس "تضع الأسواق في الحسبان إبرام صفقة ما .. يتوقف الأمر على حجم الحزمة وتوقيت التنفيذ وكيف سيؤثر ذلك على توقعات التضخم مستقبلا".
وتواجه ولاية كاليفورنيا موجة ثالثة من الوباء ما استلزم فرض تدابير إغلاق جديدة في جنوب الولاية في إجراء يشمل أكثر من 20 مليون نسمة.
في المقابل أعادت نيويورك فتح مدارسها.
والولايات المتحدة هي أكثر البلدان تضرراً من الوباء إذ سجلت 283.746 وفاة من 14.955 مليون إصابة، فيما شفي ما لا يقل عن 5.714 مليون شخص، حسب تعداد جامعة جونز هوبكنز.
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