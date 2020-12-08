نصر E70.. أول سيارة كهربائية بشعار "صنع في مصر"

تستعد مصر لإنتاج أول سيارة كهربائية محليا في إنطلاقة جديدة لتوطين هذه الصناعة تمهيدا لتصديرها إلى أفريقيا والدول المجاورة.

وأعلنت وزارة قطاع الأعمال العام المصرية، إعادة إحياء شركة النصر لصناعة السيارات، وذلك بالتعاون مع كبرى الشركات المصنعة للسيارات في الصين لإنتاج السيارات الكهربائية.

وأوضحت الوزارة المصرية، أن شركة النصر ستوقع قريبا عقود شراكة مع شركة "دونج فينج" الصينية لإنتاج 25 ألف سيارة كهربائية سنويا، ما يعد انطلاقة لصناعة السيارات الكهربائية في مصر وبوابة تصدير إلى أفريقيا والدول المجاورة.

وأوضحت، أنه وقع الاختيار على شركة "دونغ فينغ"، التي تعد من أكبر مصنعي السيارات في الصين بحجم إنتاج يصل إلى 3.6 مليون سيارة سنويا، والمرشحة من قبل الحكومة الصينية.





وتم توقيع مذكرة تفاهم بين شركتي النصر للسيارات، و"دونج فينج"، في يونيو/ حزيران 2020 لإنتاج السيارة "نصر E70".

وبعد توقيع مذكرة التفاهم، تم إجراء دراسة بين الجانبين أوصت فنيا بإقامة المصنع بطاقة قصوى 50 ألف سيارة سنويا، تبدأ في العام الأول بعدد 25 ألف سيارة.

ومن المقرر بدء الإنتاج في نهاية 2021 على أن تتوافر بالسوق المصرية في النصف الأول من عام 2022.

وجار التفاوض مع الشركة الصينية على بعض البنود قبل التوقيع على عقود الإنتاج، أهمها البدء بمكون محلي 50%، مع السعي تدريجيا لبلوغ نسبة 100%.

وتتمتع السيارة المشار إليها بمواصفات متميزة، منها أنها تقطع مسافة 400 كم في الشحنة الواحدة، وبسرعة قصوى 145 كم في الساعة.

ومن مزايا السيارة التي سوف يتم إنتاجها أنها تحتاج إلى 10.8 من الثانية فقط للوصول إلى سرعة 100 كم من الصفر، وتتمتع بحجم شنطة 5.2 لتر، فيما تصل شحنة البطارية إلى 80% بالشاحن السريع في 30 دقيقة فقط.