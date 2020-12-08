مباحثات سودانية إريترية لتعزيز العلاقات الثنائية

بحث السودان وإريتريا، الثلاثاء، سبل تعزيز التعاون المشترك ودفع العلاقات بين البلدين إلى آفاق أرحب.

جاء ذلك لقاء بين الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، ووزير الخارحية الإريتري عثمان صالح ومستشار الرئيس الإريتري يماني قبراب، بمكتبه بالقصر الجمهوري بالخرطوم.

وقالت مصادر لـ"دوت الخليج الإخبارية"، إن وزير الخارجية الإريتري سلم الفريق عبدالفتاح البرهان رسالة خطية من الرئيس الإريتري أسياس أفورقي.





وأصدر مجلس السيادة، بيانا، أكد فيه أن "الرسالة تتعلق بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها في جميع المجالات".

وأكد الجانبان خلال اللقاء "أهمية تعزيز التعاون المشترك ودفع العلاقات بين السودان وإريتريا بما يحقق تطلعات وآمال شعبي البلدين".

وشهدت العلاقات السودانية الإريترية تقدما كبيرا بعد عزل نظام الإخوان في السودان، بعد أن كان التوتر يسيطر على علاقة البلدين في تلك الحقبة.