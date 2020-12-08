بعد معاقبة "مندوب إيران".. اليمن يطالب بإدراج الحوثي

رحبت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، بفرض واشنطن عقوبات على مندوب إيران بصنعاء حسن إيرلو، وطالبت بإضافة مليشيا الحوثي لقوائم الإرهاب الأمريكية.

ودعت الحكومة اليمينة الشرعية، على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، الإدارة الأمريكية إلى الاستمرار في مواجهة التدخلات الإيرانية وسياسات نشر الفوضى والإرهاب في المنطقة.



ووصف الإرياني، في سلسلة تغريدات على "تويتر"، المندوب الإيراني حسن إيرلو، بأنه "ضابطا في فيلق القدس الإيراني تم تهريبه وتسميته سفير إيراني لدى مليشيا الحوثي في العاصمة المختطفة صنعاء، في انتهاك لقرارات مجلس الأمن والقوانين والمواثيق الدولية".

وأكد الإرياني، أن التدخلات الإيرانية في اليمن، ساهمت بشكل رئيسي في انقلاب مليشيا الحوثي وتقويض جهود إنهاء الحرب وحل الأزمة بطريقة سلمية وفقاً للمرجعيات الثلاث، فضلا عن محاولات تحويل اليمن إلى نقطة إنطلاق لتهديد الأمن الإقليمي وسلامة خطوط الملاحة الدولية.

وفيما ثمّن موقف الإدارة الأمريكية في مواجهة التدخلات الايرانية وسياسات نشر الفوضى والإرهاب في المنطقة، دعا المسؤول اليمني إلى استمرار سياسة الضغوط القصوى لوضع حد لعدوانها السافر على اليمن والذي يدفع ثمنه المدنيين، والعمل على إدراج ذراعها الحوثية ضمن قوائم الإرهاب.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال مسؤولون أمريكيون، إن وزارة الخزانة الأمريكية، فرضت عقوبات على المندوب الإيراني لدى حكومة مليشيا الحوثي غير المعترف بها دوليا، المدعو حسن إيرلو، وجامعة المصطفى الإيرانية، التي تمتلك عشرات الفروع في اليمن، وخصوصا في صنعاء وصعدة.