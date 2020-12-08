موجز دوت الخليج الإخبارية للسياحة.. الموجة الثانية تفتك بالسفر وفرص هاواي

ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز أحداث قطاع السياحة، لتقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث السياحية على الصعيدين العربي والدولي.
عصفت تداعيات الموجة الثانية لجائحة كورونا بالطلب على السفر أكتوبر الماضي، وسط توقعات متتالية بخسائر غير مسبوقة لقطاع الطيران.
تتوقع طيران الإمارات في ظل الطفرة الكبيرة على طلب السفر في موسم العطلات أن يزيد عدد الركاب المغادرين عبر مطار دبي على 200 ألف راكب.
توقع القائمون على معرض سوق السفر العربي في دورته الجديدة استقطاب عدد كبير من العارضين والزوار من إسرائيل.
أطلقت هاواي،مبادرة مختلفة لتوظيف الموهوبين لديها،وذلك ضمن برنامج إقامة مؤقت باسم Movers and Shakas.
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