موجز دوت الخليج الإخبارية للتكنولوجيا.. اتفاقيات جيتكس وسعر خيالي لسماعة أبل

ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز الأحداث في مجال التكنولوجيا، التي تغطي أحداثا مهمة بالقطاع على الصعيدين الإقليمي والدولي.

خلال فعاليات اليوم الثالث من جيتكس، تم توقيع 5 اتفاقيات تعاون بين الجهات الحكومية في أبوظبي ودبي مع شركات عالمية لتعزيز خدماتها الذكية.

حقق تطبيق الفيديوهات القصير "تيك توك" انتصارا جديدا في الولايات المتحدة في معركته مع الرئيس دونالد ترامب الذي يسعى لحظر التطبيق.

تستعد الإمارات لتطوير الأداء الحكومي ودعم الشركات خلال الـ50 عاما المقبلة عبر استخدام التكنولوجيا المالية، والمنصات الذكية.

قال وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي النيجيري، عيسى بانتامي، إن بلاده تقدم تسهيلات متنوعة لجذب الاستثمارات لقطاع التكنولوجيا.

أطلق عملاق التكنولوجيا الأمريكي"أبل"، سماعة أذن لاسلكية جديدة عازلة للضوضاء، وتحتوي 9 ميكروفونات، بسعر يفوق بعض هواتف آيفون.



تستهدف الإمارات نمو حجم مبيعات التجارة الإلكترونية بحلول عام 2022 إلى 100 مليار درهم نحو 27 مليار دولار عبر تطوير منصة التجارة الإلكترونية عبر الحدود.

استعرضت وزارة المالية الإماراتية خلال مشاركتها في فعاليات "أسبوع جيتكس للتقنية 2020"، اليوم الثلاثاء، خمسة مشروعات وخدمات رقمية مبتكرة.

رصدت هيئة الاتصالات الاتحادية الأمريكية 9.2 مليار دولار لتوفير خدمة الإنترنت فائق السرعة في المناطق الريفية بالولايات المتحدة.



دشنت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان تطبيق الساعة الذكية "MPDA " ليتمكن المتعامل من خلاله من إنجاز معاملته.

