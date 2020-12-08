معركة "تكسير العظام".. قضاء إيران يلاحق رجال روحاني

أعلنت السلطات القضائية الإيرانية، الثلاثاء، ملاحقات جنائية بحق أحد نواب الرئيس الإيراني حسن روحاني، ما يشي بحرب توصف بـ" تكسير العظام" داخل نظام الحكم الإيراني.

الملاحقات القضائية بحق وزير البيئة عيسى كالانتري، نائب روحاني، جاءت بعد أيام قليلة من إعلان إدانة نائبة سابقة للرئيس الإيراني.



وأوضح الناطق باسم السلطة القضائية غلام حسين إسماعيلي، خلال مؤتمر صحفي بث عبر الإنترنت، أن كالانتري يواجه إجراءات قضائية أمام محكمتين في طهران.

وأضاف إسماعيلي أن الملاحقات في حق كالانتري تتعلق "بمشاكل عدة مثل وضع (بحيرة في شمال إيران) وحوادث سجلت فيها وتصريحات له انتشرت في الفترة الأخيرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي".

ولم يعط الناطق أي تفاصيل أخرى حول ما يؤخذ على هذه الشخصية المعتدلة، لكنه أشار إلى أنه "تم الاستماع إلى تفسيراته( عيسى كالانتري).. وعلينا الانتظار لنعرف قرار القضاء".

وجاء الكشف عن هذه الملاحقات بعد أيام قليلة من إدانة شهیندخت مولاوردي وهي نائبة سابقة للرئيس الإيراني حسن روحاني لشؤون المرأة.



وتتعرض حكومة روحاني منذ أشهر لهجمات قوية من المحافظين الذين يشكلون غالبية في البرلمان منذ انتخابات فبراير/شباط التي شهدت نسبة امتناع قياسية.