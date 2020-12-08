العتيبة: من المبكر الحكم على المصالحة الخليجية

أكد يوسف العتيبة، سفير الإمارات لدى واشنطن، حدوث تقدم في المصالحة الخليجية، لافتاً إلى أن الوقت ما زال مبكرا لإصدار حكم بهذا الشأن.

وفي لقاء مع معهد هدسون للدراسات الاستراتيجية قال السفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة: "أعتقد أن هناك تقدمًا بالتأكيد في المصالحة الخليجية، أو على الأقل هناك مؤشرات على حدوث تقدم".

لكنه أشار إلى أن هناك الكثير من التعهدات التي ينبغي على الأطراف المختلفة الالتزام بها، وأن هناك قرارات ينبغي على الحكومات اتخاذها لخفض التوتر.

وأكد السفير الإماراتي يوسف العتيبة، أنه :" في حال تم الالتزام بهذه التعهدات فأعتقد أنها ستكون واعدة، وستكون هناك فرصة لقيام عملية المصالحة"، مشيرا إلى أن: "إمكانية حدوث ذلك أو عدم حدوثه يشير إلى أنه لا يزال من المبكر إصدار الحكم بهذا الخصوص، لكنني أعتقد أن هناك تقدمًا بصورة ما نحو التوصل إلى حل للأزمة".

وفي سؤاله حوله المؤشرات بشأن محاولة تحسين العلاقات بين تركيا والمملكة العربية السعودية، قال العتيبة، إنه:" أعتقد أنه يجب أن يكون هناك نوع من الفهم لما تبدو عليه تلك العلاقة".

وأضاف: "إذا تمكن البلدان من إيجاد طريقة للمصالحة، أعتقد أن ذلك سيفيد المنطقة.. لقد أتيحت لي الفرصة للاطلاع على جميع استطلاعات الرأي التي أكدت أن شعوب المنطقة سئمت الصراع".

وتابع العتيبة: "لقد سئم الناس من هذه المعارك. لقد سئم الناس من هذا الجدال.. لذا أعتقد أنه إذا كان بإمكانهم إيجاد مساحة للتصالح، فعليهم البدء بذلك".

وحول مبيعات طائرات إف-35 الأمريكية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة قال السفير الإماراتي لدى واشنطن يوسف العتيبة إن قيادات وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" يؤيدون بيع الطائرات إلى الإمارات".

وأضاف: "قادة البنتاجون اتخذوا قبل 20 عاما القرار الصحيح ببيع طائرات إف-16 للإمارات.. هم يريدون بعد 20 عاما أن يقولوا لقد كنا صائبين في بيع تلك الطائرات إلى أبوظبي".

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان إن الولايات المتحدة وافقت على بيع حزمة من العتاد العسكري المتطور للإمارات بقيمة 23.37 مليار دولار تشمل مقاتلات إف-35 المتطورة.

وتشمل الحزمة ما يصل إلى 50 طائرة إف-35 لايتنينج 2 وما يصل إلى 18 طائرة مسيرة إم.كيو-9بي ومجموعة من الذخائر جو-جو وجو-أرض.