موجز دوت الخليج الإخبارية الاقتصادي.. مجاعة الحوثي وبنوك قطر تمول الإرهاب

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دفعت الممارسات الحوثية من نهب وابتزاز للبنوك، الوضع الاقتصادي اليمني إلى مزيد من الانهيار، وسط مخاوف متصاعدة من مجاعة محتملة.

انخفضت الأسهم الأمريكية في بداية تداولات الثلاثاء، بعد تصاعد حالات الإصابة بفيروس كورونا التي تهدد بتقويض التعافي الاقتصادي.



أعاد تقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية، الثلاثاء، تسليط الضوء على تاريخ قطر ومؤسساتها في دعم وتمويل الإرهاب حول العالم.

بدأت اليابان (ثالث أكبر اقتصاد في العالم) في التعافي من تداعيات جائحة كورونا بعد فترة من الركود الحاد، وتواصل الحكومة تحفيز الاقتصاد.



صعدت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات مساء الثلاثاء 8 ديسمبر 2020، بالتزامن مع صعود المعدن النفيس عالميا لقمة أسبوعين.

في مطلع العام المقبل ستنفصل بريطانيا عمليا عن الاتحاد الأوروبي، شريكها التجاري الرئيسي، من خلال مغادرة السوق الموحدة والاتحاد الجمركي.



أكدت الحكومة العراقية أن الشائعات والمضاربات هما ما يقف وراء ارتفاع سعر الدينار مؤخرا، وذلك وسط اتهامات برلمانية بفساد البنك المركزي.

لأول مرة يدخل الماء ضمن السلع الأساسية الأخرى، التي يتم تداولها في البورصات العالمية، في مؤشر اقتصادي يعبر عن بداية عصر ندرة المياه.

عادت قضايا تمويل الإرهاب من جانب قطر، إلى الواجهة مجددا، وسط تزايد القضايا في عديد المحاكم العالمية ضد بنوك ومؤسسات مالية قطرية.

كشفت أرقام حديثة هبوط صادرات الغاز الإيراني إلى تركيا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنحو يتجاوز 30 %.



أنهى وفد الاتحاد الأوروبي، زيارة إلى غزة، استمرت عدة ساعات، وعد في نهايتها بإقامة مشاريع وتأمين حصول السلطة الفلسطينية على لقاح كورونا.

أظهرت بيانات حديثة ارتفاع النمو في منطقة اليورو لمستوى قياسي، بينما أوضحت مؤشرات أخرى بعض التباين في مؤشرات اقتصادية لدول أوروبية.

