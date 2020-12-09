مصادر لـ"دوت الخليج الإخبارية": إزالة الخرطوم من قائمة الإرهاب خلال أيام

توقعت مصادر سودانية صدور قرارا برفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب خلال الفترة ما بين ١١ إلى ١٤ ديسمبر الجاري.

وقالت المصادر لـ "دوت الخليج الإخبارية"، إن القرار ينتظر فقط اللمسات الأخيرة قبل صدوره خلال الأيام المقبلة، خاصة مع وجود اعتراض من نائبيين وتجري حاليا مشاورات للتوصل إلى تسوية".

وأضافت المصادر ،التي طلبت عدم الإفصاح عن اسمها، سيتم حذف السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب خلال الفترة ما بين 11 إلى 14 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، لكن ربما تكون المشكلة في مسألة الحصانة السيادية.

والثلاثاء، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية إزالة اسم السودان من قائمة الدول التي تخضع للمراقبة بشأن الحريات الدينية، بسبب الإصلاحات التي اتخذتها الخرطوم في هذا المجال وتعديل القوانين.

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قرب حذف اسم السودان من قائمة الإرهاب، خاصة بعد التقدم الكبير الملموس في مجال الحريات الذي تشهده البلاد.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، شطب اسم السودان من قائمة "الدول الراعية للإرهاب".



وقال إن الخرطوم أودعت مبلغ 335 مليون دولار، في إطار اتفاق لدفع تعويضات لناجين وأهالي قتلى أمريكيين سقطوا في هجمات وقعت في عهد الرئيس المعزول عمر البشير، عام 1998.

ويعود تصنيف السودان ضمن القائمة السوداء التي تعرقل الاستثمار في البلد الواقع شمال شرق أفريقيا إلى عام 1993، حين كانت الخرطوم منبوذة في ظل حكم البشير لاستضافته زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.



وتعطي القوانين الأمريكية الرئيس صلاحية إزالة دولة من القائمة السوداء، بموجب قرار يمكن للكونجرس الاعتراض عليه في مهلة 45 يوما.