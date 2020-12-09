سعر اليورو في مصر اليوم الأربعاء 9 ديسمبر 2020

ارتفع متوسط سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في معظم البنوك، وشركات الصرافة.

كما زادت أسعار الدولار، والجنيه الإسترليني، والدينار الكويتي، واستقر سعر الدرهم الإماراتي، والريال السعودي، اليوم الأربعاء، حسب متوسط أسعار العملات في السوق المصري على موقع البنك المركزي.

وعلى موقع البنك المركزي، ارتفع سعر شراء اليورو وتراجع سعر البيع ليسجل 18.94 جنيه للشراء و19.07 جنيه للبيع، مقابل 18.91 جنيه للشراء و19.04 جنيه للبيع، أمس الثلاثاء.

وارتفع متوسط سعر العملة الأوروبية أمام الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في البنوك إلى 18.91 جنيه للشراء و19.09 جنيه للبيع، وفقا لمسح أجرته "دوت الخليج الإخبارية" على أسعار اليورو في 23 بنكا.



وسجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) 18.88 جنيه للشراء و 19.06 جنيه للبيع.

أعلى سعر لليورو

وجاء أعلى سعر لشراء اليورو مقابل الجنيه المصري، عند 18.94 جنيه في بنك الإسكان والتعمير، فيما جاء أعلى سعر لبيع اليورو، مقابل الجنيه المصري عند 19.19 جنيه في بنك مصر إيران للتنمية.

ارتفاع تحويلات العاملين في الخارج

وارتفعت تحويلات المصريين العاملين في الخارج بنحو 1.3 مليار دولار إلى 8 مليارات دولار في الفترة من يوليو/ تموز إلى نهاية سبتمبر/ أيلول الماضيين.

وقال البنك المركزي المصري في بيان الإثنين، إن التحويلات زادت في سبتمبر/ أيلول إلى 2.7 مليار دولار من 2.3 مليار دولار في الشهر نفسه في 2019.

وتساهم تحويلات المصريين العاملين بالخارج بشكل كبير في الاحتياطي النقدي لمصر.

وأعلن البنك المركزي المصري الأحد عن استقرار احتياطي البلاد من النقد الأجنبي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عند 39.22 مليار دولار.

سعر الدولار والإسترليني

وحسب موقع البنك المركزي المصري، زاد متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، قرشا واحدا إلى 15.628 جنيه للشراء و15.728 جنيه للبيع.

فيما زاد سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري إلى 20.82 جنيه للشراء و20.95 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وعلى موقع البنك المركزي المصري، استقر متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، عند نحو 4.16 جنيه للشراء ونحو 4.19 جنيه للبيع.

كما سجل متوسط سعر الدرهم الإماراتي نحو 4.25 جنيه للشراء، ونحو 4.28 جنيه للبيع.

وارتفع الدينار الكويتي إلى 51.256 جنيه للشراء و51.71 جنيه للبيع، مقابل 51.250 جنيه للشراء، و51.64 جنيه للبيع، أمس الثلاثاء.