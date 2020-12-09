إخوان تونس.. عنف يشعل البرلمان ودعوات للحل

عنف ودماء في برلمان تونس، يؤكدان الفكر المتطرف لإخوان البلاد، وسط دعوات لحل مؤسسة تشريعية يهيمن عليها التنظيم الإرهابي.

عنف لفظي تحت قبة مجلس الشعب، بدأ الأسبوع الماضي بتصريحات نائب إخواني يدعى محمد العفاس، قبل تهجم كتلته البرلمانية (ائتلاف الكرامة) على أنور بالشاهد (نائب عن الكتلة الديمقراطية) بواسطة آلة حادة، ما تسبب في إصابته على مستوى الرأس.

كما تعرضت النائبة عن ذات الكتلة، سامية عبو، للعنف من الإخوان، ما أدى إلى إغمائها.

حل البرلمان

النائب التونسي منجي الرحوي، عن حزب الوطن الموحد، قال في تدوينة نشرها عبر فيسبوك: "عنف داخل البرلمان.. حل البرلمان واجب".

فيما حذّر وليد جلاد، النائب عن حركة "تحيا تونس"، من "دخول الأوضاع مرحلة اللاعودة بالبرلمان التونسي".

وقال في تدوينة: "ما حدث اليوم يشبه حدّ التّماهي مع ما يحدث في المجالس النّيابية للدول المنهارة.. لن نسكت على ذلك ولن نترك دولتنا تنهار".

بدوره، طالب حاتم المليكي، النائب (مستقيل من حزب "قلب تونس")، في تصريحات إعلامية، الرئيس قيس سعيد بتفعيل البند 80 من الدستور، واعتبار البلاد في حالة خطر داهم.

وأكد المليكي على ضرورة إجراء انتخابات تشريعية قبل 2022 باعتبار أن كل عناصر الاقتتال توفرت في تونس.

من جهته، دعا التوهامي العبدولي، المسؤول الحكومي السابق، عبر فيسبوك، سعيد إلى حل البرلمان، قائلا: "ندعو رئيس الجمهورية إلى حل البرلمان، والجيش إلى تحمل مسؤولياته لحماية وطن تنهشه ضباع برلمانية".

محمد شلبي، أستاذ الإعلام في تونس، كتب بدوره يقول في تدوينة: "كان أجدر بنا أن نلهج بالدعوات لحل المجلس بسبب الوضع الخطير الذي يعيشه اقتصاد تونس... وضعية تهدد البلاد بالإفلاس".

وأضاف: "صحيح أن جبين أحدهم نزّ اليوم دما (في إشارة إلى النائب الذي تم الاعتداء عليه)، وهو أمر متوقع، لكن ما فعله هؤلاء الحكام (الإخوان) بقوت الناس وملبسهم ودوائهم قد يذهب بنا إلى ما بعد النزّ".

دعوات شارك فيها المجتمع التونسي بمختلف أطيافه وشرائحه، أملا بطرد دعاة الفتنة والإرهاب بالمؤسسات الدستورية.

وكتبت الإعلامية التونسية بثينة جبنون، عبر حسابها بموقع فيسبوك، تقول: "حل البرلمان أصبح واجبا وطنيا... هؤلاء لا يمثلون الشعب التونسي ولم ولن يخدموا إلا مصالحهم".

وأٔضافت أن "الانتهازيين والفاسدين والفاشلين والعملاء والمرتزقة ومن يخدمون لوائح لا تهم الشأن الداخلي والشعب التونسي، وأدوارهم مشبوهة ويسترزقون من كل الملفات لخدمة أجندات أجنبية مدفوعة الأجر... هؤلاء لا يستحقون مجلس نواب الشعب.. المجلس الذين مثله رجال دولة خدموا تونس وخدموا الشعب".

أما المحامي فتحي الجموسي، فدعا سعيد إلى حل البرلمان وتطويقه بالجيش في أقرب وقت ممكن، "قبل أن تزهق أرواح بشرية داخله"، على حد قوله.

اعتصام مفتوح



في الأثناء، دخلت الكتلة الديمقراطية في اعتصام مفتوح، ليل الثلاثاء، ببهو البرلمان، واتهمت حركة النهضة بتبييض الإرهاب من خلال عدم تمكينهم من التصويت على بيان يندد باعتداءات نواب الإخوان.

وقال رئيس الكتلة، محمد عمار، إن زعيم الإخوان راشد الغنوشي يحمي مرتكبي العنف ولم يحترم جدول الأعمال الذي تضمن نقاشا لبيان الكتلة الديمقراطية، بخصوص الاعتداء الجسدي داخل قبة البرلمان من قبل نواب من ائتلاف الكرامة على نواب الكتلة الديمقراطية، ما جعل كتلته تنفذ هذا التحرك الاحتجاجي.

وأضاف عمار، في تصريح لـ"دوت الخليج الإخبارية"، أن "الغنوشي يتحمل المسؤولية الكاملة لتنامي منسوب العنف في البرلمان، وتبلغ حد سيلان دماء أحد النواب".

وأكد دخول نواب الكتلة في اعتصام مفتوح داخل البرلمان، تنديدا بتبييض رئاسة المجلس للإرهاب.

وأشار عمار إلى أن كتلته رفعت قضية ضد "ائتلاف الكرامة" على خلفية الاعتداء الذي تعرض له النائب أنور بالشاهد.