بعد دفاعه عن إيران.. إسرائيل تستدعي سفير روسيا

استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الأربعاء، السفير الروسي في تل أبيب بعد أن دافع عن إيران في مقابلة صحفية جرت معه هذا الأسبوع.

وقالت المحطة الإخبارية الإسرائيلية (13) إن "وزارة الخارجية الإسرائيلية استدعت السفير الروسي لدى إسرائيل أناتولي فيكتوروف، للاحتجاج على تصريحات أدلى بها لصحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية".

وكان السفير الروسي قال للصحيفة إن "المشكلة في المنطقة ليست الأنشطة الإيرانية، بل هو نقص في التفاهم بين الدول وعدم الامتثال لقرارات الأمم المتحدة في النزاع الإسرائيلي-العربي والصراع الإسرائيلي-الفلسطيني".

ودافع السفير الروسي عن منظمة حزب الله اللبنانية قائلا: "إسرائيل تهاجم حزب الله، وحزب الله لا يهاجم إسرائيل".

وفي إشارة إلى الأنفاق التي قالت إسرائيل إنها كشفتها أسفل الحدود مع لبنان، قال: "لا يوجد دليل على أن حزب الله أنشأ الأنفاق. ويجب أن لا تهاجم إسرائيل أراضي أعضاء الأمم المتحدة ذوي السيادة".

وأكد السفير الروسي على أنه "لا مجال لأن نوافق على أي ضربات إسرائيلية على أهداف سورية، هذا الأمر لم يحدث في الماضي ولن يحدث في المستقبل".