السفر في المطارات الأمريكية ينهار.. بداية عنيفة لموجة كورونا الثانية

قالت إدارة أمن المواصلات الأمريكية، إن حركة المسافرين، انخفضت نحو 74 % مقارنة بعطلة نهاية الأسبوع نفسها قبل عام.

وفتش مسؤولو الأمن 501.513 ألف راكبا في المطارات الأمريكية أمس الثلاثاء، مقارنة بنحو 1.9 مليون شخص في نفس اليوم عام 2019.

وحسب رويترز، عدد المسافرين أمس الثلاثاء، هو أقل عدد منذ 4 يوليو/تموز الماضي وسط زيادة في الإصابات بمرض كوفيد-19.

وأعلنت عدة شركات طيران في أمريكا في الأيام الأخيرة انخفاض الطلب من المسافرين بعد أن نصح خبراء الصحة العامة في الولايات المتحدة بعدم السفر خلال العطلات.

كانت إدارة الأمن فتشت 703.546 آلاف شخصا الاثنين الماضي.

وتعهد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، أمس الثلاثاء، تلقيح 100 مليون شخص في الولايات في أول 100 يوم من ولايته بعدما أصبحت بريطانيا أمس الثلاثاء أول دولة غربية تبدأ عمليات التطعيم، وذلك حسب وكالة فرانس برس.

ويأتى وعد بايدن فيما أحصت الولايات المتحدة أمس نحو 220 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، وهي حصيلة قريبة من أعداد الإصابات التي كانت سُجّلت خلال الأيام الأخيرة في البلاد، حسب تعداد لجامعة جونز هوبكنز.

وقالت الجامعة التي تُحدّث بياناتها باستمرار إنّ عدد الوفيات الجديدة جرّاء الفيروس في البلاد خلال الفترة الزمنية نفسها (24 ساعة) بلغ نحو 2500.

ويواصل عدد الأشخاص الذين يتم إدخالهم إلى المستشفيات بسبب "كوفيد-19 " في الولايات المتحدة الارتفاع.. وهناك حاليا أكثر من 100 ألف في المستشفيات.

في المجموع، أصيب أكثر من 15 مليون شخص بكوفيد-19 في الولايات المتحدة منذ بدء الجائحة، وتوفي أكثر من 286 ألفا في البلاد من جراء الفيروس.