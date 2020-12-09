"ثأر قبلي" ينهي حياة 6 عسكريين صوماليين

لقي 6 ضباط صوماليين مصرعهم وفقد 4 آخرون، الأربعاء، جراء هجوم في كمين نصبه مسلحون في مديرية بلمبلي بمحافظة غلغدود وسط البلاد.

وبحسب التلفزيون الرسمي، فإن الضباط الذين تعرضوا للهجوم الغادر كانوا من بين مجموعة ضباط أنهوا تدريبات عسكرية ظهر اليوم الأربعاء في مدينة غوريعيل.



وأضاف التلفزيون أن "الضباط كانوا في طريقهم إلى عائلاتهم الذين انفصلوا عنهم خلال فترة التدريبات العسكرية".

ولم تعلق السلطات الرسمية الصومالية على هذا الهجوم حتى الآن سواء على مستوى الحكومة الفيدرالية وولاية غلمدغ الإقليمية.

ورغم أن التلفزيون الرسمي لم يفصح ملابسات الهجوم إلا أن تقارير صومالية لوسائل إعلام مستقلة أشارت إلى أنه يأتي في سياق ثأر قبلي بين عشائر قاطنة بولاية غلمدغ.

وأطلق ناشطون ينحدرون من تلك المنطقة نداء بضرورة عدم إشعال فتيل الصراعات العشائرية التي لا تبقي ولا تذر.

وطالبوا جميع العشائر باحترام اتفاقيات السلام والمصالحة التي وقعوها قبل عدة سنوات وضبط النفس لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.