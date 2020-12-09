أسعار الذهب في مصر اليوم.. عيار 21 يواصل التراجع مخالفا توقعات الصعود

واصلت أسعار الذهب في مصر، التراجع خلال تعاملات مساء الأربعاء، بالتزامن مع تراجع أسعار المعدن الأصفر عالميا.

وفقد سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في مصر) 7 جنيهات خلال تعاملات اليوم الأربعاء.

وتراجع الذهب بعد اتجاه المستثمرين لشراء الأسهم عالية المخاطر نتيجة ارتفاع آمالهم في تعاف اقتصادي أسرع مع بدء التطعيم بلقاح ضد فيروس كورونا المستجد، والاقتراب من إقرار حزمة تحفيز أمريكية جديدة.

فيما يأتي تراجع الذهب في مصر مخالفا لتوقعات محللين رأوا أن المعدن الأصفر سيرتفع كلما اقتربنا من موسم أعياد وعطلات نهاية العام.

هبوط في مصر

وفي مصر تراجع سعر جرام الذهب عيار 24، إلى نحو 921.25 جنيه، في تعاملات مساء الأربعاء، مقابل نحو 925.75 جنيه فى التعاملات الصباحية، حسب منصة "آى صاغة" للمجوهرات.

فيما انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 إلى نحو 806 جنيه، مقابل نحو 810 جنيه في تعاملات الصباح.

وأغلق سعر سعر جرام الذهب عيار 21، أمس الثلاثاء، عند 813 جنيه.

وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 690.75 جنيه، مقابل 694.25 جنيه للجرام في الصباح.

أما سعر الجنيه الذهب في مصر (8 جرامات من عيار 21) فسجل في التعاملات المسائية اليوم نحو 6448 جنيها، مقابل نحو6480 جنيها في الصباح، بهبوط مقداره 32 جنيها.

نصائح الخبراء

بدوره نصح وصفى أمين واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة، بشراء الذهب في الفترة الحالية، قبل أن يرتفع مع احتفالات رأس السنة الميلادية.

ومن جانبه، يرى هارشال باروت المحلل لدى ميتلز فوكاس:" سعر الذهب مرهون بالتحرك في الأسواق العالمية والذي يتأرجح بدوره بين تفاؤل مدفوع باللقاح وآمال بتحفيز مالي أمريكي.. لذا فإن معنويات المخاطرة إيجابية".

وتزداد أهمية الذهب كملاذ آمن في وقت المخاطر، وتخفيض أسعار الفائدة نتيجة حزم التحفيز للاقتصاد، وهو ما يرفع أسعار المعدن النفيس بسبب الإقبال الشديد على الشراء.

انخفاض عالميا

وعالميا، انخفض الذهب في السوق الفورية 0.7% إلى 1858.80 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش، بعدما سجل أعلى مستوى منذ 23 نوفمبر/ تشرين الثاني عند 1875.07 دولار أمس الثلاثاء.

وفقد الذهب في العقود الآجلة في الولايات المتحدة 0.6% إلى 1864 دولارا.

وارتفعت الأسهم العالمية اليوم الأربعاء بعد أن بدأت بريطانيا حملة تطعيم لمواطنيها ضد فيروس كورونا المستجد، بينما أعلنت جونسون آند جونسون أنها ستصل إلي نتائج تجارب متقدمة للقاح في وقت مبكر عما كان متوقعا.

ويتطلع المستثمرون أيضا إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ، والمقرر انعقاده على مدى يومين الأسبوع القادم، لمعرفة السياسات النقدية، وتوقعات تعافي الاقتصاد بعد بدء حملة التطعيم ضد فيروس كورونا.